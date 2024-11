Φινλανδία: Αμερικανικά βομβαρδιστικά αναχαιτίσθηκαν από ρωσικά μαχητικά κοντά στο Καλίνινγκραντ – Κλιμακώνεται η ένταση

Δύο αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-52 Stratofortress αναχαιτίστηκαν τη Δευτέρα (25/11) από δύο ρωσικά μαχητικά Su-27 κοντά στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική Θάλασσα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά συμμετείχαν σε κοινές ασκήσεις με τη Φινλανδία, η οποία έχει σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης που προκαλείται από την υποστήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία.

Η χθεσινή αναχαίτιση των αμερικανικών βομβαρδιστικών από ρωσικά μαχητικά έγινε λίγες μόλις μέρες αφότου η Ρωσία εκτόξευσε κατά της Ουκρανίας έναν υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς, ως απάντηση στην απόφαση των ΗΠΑ και της Βρετανίας να επιτρέψουν στο Κίεβο να πλήξει ρωσικά εδάφη με προηγμένα δυτικά όπλα.

The bilateral cooperation between Finland and the United States strengthens Finland’s defence capability.

🇫🇮 F/A-18 Hornet fighter jets and 🇺🇸 B-52 Stratofortress bombers flew a training mission in Finnish airspace on 25 November 2024.#ilmavoimat #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/NAMKgPLqZl

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) November 25, 2024