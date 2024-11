Ντμίτρι Πεσκόφ: «Ανεύθυνες» οι συζητήσεις περί παράδοσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία – Το σχόλιο για δημοσίευμα των NYT

Οι συζητήσεις στη Δύση περί εξοπλισμού της Ουκρανίας με πυρηνικά όπλα «είναι εντελώς ανεύθυνες», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση για ένα δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο μη κατονομαζόμενοι αξιωματούχοι υποδεικνύουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι New York Times έγραψαν την περασμένη εβδομάδα πως Δυτικοί αξιωματούχοι, τους οποίους δεν κατονόμασαν, υπέδειξαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα μπορούσε να δώσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

«Αρκετοί αξιωματούχοι υπέδειξαν μάλιστα ότι ο κ. Μπάιντεν θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ουκρανία πυρηνικά όπλα που είχαν αφαιρεθεί από αυτήν μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτός θα ήταν ένας άμεσος και τεράστιος αποτρεπτικός παράγοντας. Όμως ένα τέτοιο βήμα θα ήταν περίπλοκο και θα είχε σοβαρές επιπτώσεις», έγραψε η εφημερίδα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα, ο Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αυτά είναι εντελώς ανεύθυνα επιχειρήματα ανθρώπων που δεν έχουν καλή γνώση της πραγματικότητας και οι οποίοι δεν αισθάνονται καμία ευθύνη όταν κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Σημειώνουμε επίσης πως όλες αυτές οι δηλώσεις είναι ανώνυμες».

