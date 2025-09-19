Δείπνο στο Ουίνδσορ: Η «μάχη» των σεφ του βασιλιά Καρόλου με την Μυστική Υπηρεσία του Τραμπ στα υπόγεια του Κάστρου – Δοκίμαζαν τα πιάτα

Το πλούσιο δείπνο στο κάστρο του Ουίνδσορ που πραγματοποιήθηκε ως επίκεντρο της επίσημης επίσκεψης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία επλήγη από μια άγρια διαμάχη στο παρασκήνιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail.

Στο φαντασμαγορικό δείπνο ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια φιλοξενήθηκαν από τον βασιλιά Κάρολο, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ, περιτριγυρισμένοι από δεκάδες υψηλόβαθμους επιχειρηματίες και διπλωμάτες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Αλλά καθώς οι 160 VIP καλεσμένοι απολάμβαναν το γεύμα τριών πιάτων στο εκλεπτυσμένο περιβάλλον του St George’s Hall του κάστρου του Ουίνδσορ, οι εντάσεις “κάτω από τις σκάλες” σιγόβραζαν και εξερράγησαν.

Πηγές ανέφεραν στην Daily Mail ότι αρκετά μέλη της ομάδας των Μυστικών Υπηρεσιών που φρουρούσαν τον Πρόεδρο μπήκαν στην κουζίνα για να επιβλέψουν την προετοιμασία από τους βασιλικούς σεφ, και μάλιστα δοκίμασαν το φαγητό – κάτι που κάποιοι από τους βασιλικούς σεφ θεώρησαν ότι ήταν ενοχλητικό.

Οι καλεσμένοι δεν είχαν την παραμικρή ενόχληση, αλλά η ατμόσφαιρα στην κουζίνα έγινε γρήγορα τεταμένη, καθώς τα πνεύματα άρχισαν να ξεσπούν μεταξύ του προσωπικού της κουζίνας και της αμερικανικής ασφάλειας.

Η βασιλική πηγή δήλωσε: “Το συμπόσιο ήταν μια ηχηρή επιτυχία στην κύρια αίθουσα, αλλά υπήρξε αναστάτωση στα παρασκήνια. Η ένταση ξέσπασε μεταξύ των σεφ που ετοίμαζαν το γεύμα και της ομάδας ασφαλείας των ΗΠΑ που ήταν υπεύθυνη για την προστασία του προέδρου και της συνοδείας του. Οι σεφ, που εργάζονταν για να σερβίρουν τρία πιάτα άψογα, απογοητεύτηκαν καθώς οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ έλεγχαν επανειλημμένα και μάλιστα δοκίμαζαν όλο το φαγητό”.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Παλατιού δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν κάτι για ένταση στα παρασκήνια και χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς “κατηγορηματικά αναληθείς” – προσθέτοντας ότι η σχέση τους με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους ήταν εξαιρετικά θερμή και υποστηρικτική καθ’ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας.

Αντίθετα η βασιλική πηγή πρόσθεσε: “Αυτό που ξεκίνησε ως ήρεμος εκνευρισμός κλιμακώθηκε σε μια έντονη ανταλλαγή απόψεων, με υψωμένες φωνές και από τις δύο πλευρές. Χρειάστηκαν αρκετά λεπτά για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επανέλθει η κουζίνα στους συνηθισμένους της ρυθμούς. Οι επισκέπτες στην αίθουσα παρέμειναν τελείως ανυποψίαστοι για τον καβγά, αλλά στην κουζίνα ήταν αδύνατο να μην τον προσέξει κανείς”, είπε η ίδια πηγή.

Το μενού

Το πλούσιο μενού τριών πιάτων – το οποίο ήταν γραμμένο στα γαλλικά – περιελάμβανε για αρχή πανακότα με νεροκάρδαμο Hampshire με ψωμί παρμεζάνας και σαλάτα με αυγά ορτυκιού. Στο τραπέζι είχαν στρωθεί 1.452 ασημένια μαχαιροπήρουνα και πέντε ποτήρια κρασιού σε κάθε θέση.

Ακολούθησε βιολογικό κοτόπουλο Norfolk ballotine τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με θυμάρι και αλμυρό εγχυμένο jus με παγωτό βανίλια bombe και εσωτερικό σορμπέ βατόμουρο Kentish, διακοσμημένο με δαμάσκηνα ποσέ για το τέλος.

Υπήρχε επίσης ένας πλούσιος κατάλογος κρασιών, συμπεριλαμβανομένου ενός αφρώδους οίνου αγγλικής εσοδείας 2016 από το Wiston Estate για απεριτίφ και στη συνέχεια Domaine Bonneau de Martray, ένα ξηρό λευκό κρασί για το ορεκτικό.

Το κυρίως πιάτο συνοδευόταν από ένα λευκό Corton-Charlemagne, Grand Cru 2018, και ένα κόκκινο Ridge Vineyards, Montebello, 2000 με τη σαμπάνια να είναι Pol Roger, Extra Cuvee de Reserve 1998.

Τα ποτά μετά το δείπνο επιλέχθηκαν επίσης με προσοχή – συμπεριλαμβανομένου ενός Πόρτο εσοδείας 1945 προς τιμήν του Τραμπ που είναι ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ και ενός κονιάκ του 1912 – τη χρονιά που γεννήθηκε η Σκωτσέζα μητέρα του.

Παρόλο που ο Τραμπ είναι γνωστό ότι δεν καταναλώνει αλκοόλ, οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα ειδικό κοκτέιλ που δημιουργήθηκε για το συμπόσιο, το Transatlantic whisky sour, το οποίο ανακάτευε Johnnie Walker με μαρμελάδα, αφρό από καρύδια πεκάν και ένα καβουρδισμένο marshmallow πάνω σε μπισκότο.

Ο Τραμπ φέρεται να αποφεύγει το αλκοόλ μετά τον θάνατο του αδελφού του Φρέντι στα 42 του χρόνια από το ποτό και είχε πει κάποτε: “Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Αν δεν ξεκινήσεις, δεν πρόκειται ποτέ να έχεις πρόβλημα. Αν ξεκινήσεις, μπορεί να έχεις πρόβλημα. Και είναι δύσκολο να το σταματήσεις”.