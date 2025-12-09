Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Enikos Newsroom

διεθνή

Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Το 2025 φαίνεται πως θα καταγραφεί ως μία από τις πιο ζεστές χρονιές στην ιστορία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, η παγκόσμια θερμοκρασία κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρει η υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή (C3S) του Κοπέρνικου, ο Νοέμβριος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος μήνας παγκοσμίως που έχει καταγραφεί ποτέ. Η ίδια υπηρεσία επισημαίνει ότι «το 2025 είναι σχεδόν βέβαιο πως θα καταλήξει στη δεύτερη ή τρίτη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί, πιθανόν ισοφαρίζοντας το 2023».

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Copernicus, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 ήταν κατά 0,6 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η συνεχής αυτή άνοδος αποτελεί ακόμη ένα σαφές σημάδι της κλιματικής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 10 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος προσποιείται ότι είναι καλός ενώ δεν είναι

Οι πρωταγωνιστές της επιστήμης το 2025

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων – Η νέα προθεσμία

myNAFTILIAlive: Για ποιες επιπλέον διαδικασίες θα μπορούν οι ναυτικοί να κλείνουν ραντεβού – Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:08 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις με drone στο Σούμι προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και τραυματισμούς

Χωρίς ρεύμα έμεινε η πόλη Σούμι στη βόρεια Ουκρανία το βράδυ της Δευτέρας, μετά από νέα επίθεσ...
05:15 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Καμπότζη: Έξι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη

Νέο κύμα βίας ξέσπασε στα σύνορα ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης...
04:25 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες μετά τον ισχυρό σεισμό και το τσουνάμι

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκ...
03:28 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί με νέους δασμούς το Μεξικό αν δεν φροντίσει να φτάσει περισσότερο νερό στο Τέξας

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αυξήσει κατά 5% τους τελωνειακούς δασμούς σε μεξικανικά προϊόντα,...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα