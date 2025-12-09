Copernicus: Το 2025 αναμένεται να είναι το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Το 2025 φαίνεται πως θα καταγραφεί ως μία από τις πιο ζεστές χρονιές στην ιστορία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, η παγκόσμια θερμοκρασία κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρει η υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή (C3S) του Κοπέρνικου, ο Νοέμβριος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος μήνας παγκοσμίως που έχει καταγραφεί ποτέ. Η ίδια υπηρεσία επισημαίνει ότι «το 2025 είναι σχεδόν βέβαιο πως θα καταλήξει στη δεύτερη ή τρίτη πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί, πιθανόν ισοφαρίζοντας το 2023».

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Copernicus, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 ήταν κατά 0,6 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η συνεχής αυτή άνοδος αποτελεί ακόμη ένα σαφές σημάδι της κλιματικής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης.

