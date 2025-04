Coachella: «Το χειρότερο όλων των εποχών» – Σε κατάσταση χάους και με καταγγελίες ανοίγει τις πύλες του το δημοφιλές φεστιβάλ

Το φετινό Coachella, ένα από τα μεγαλύτερα, δημοφιλέστερα και επιδραστικότερα μουσικά φεστιβάλ παγκοσμίως, δεν έχει ακόμη ανοίξει επίσημα τις πύλες του, αλλά το χάος έχει ήδη ξεσπάσει.

Πολλοί που έσπευσαν να κατασκηνώσουν στο φεστιβάλ στην Καλιφόρνια μιλούν για τη χειρότερη εμπειρία στην ιστορία του Coachella, συγκρίνοντάς το μάλιστα με το διαβόητο Fyre Festival, που αποτέλεσε ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο -καθώς εξελίχθηκε απάτη- στην παγκόσμια φεστιβαλική σκηνή.

Το φεστιβάλ Coachella ξεκινά επισήμως την Παρασκευή και διαρκεί έως την Κυριακή, με headliners τους Lady Gaga, Green Day και Post Malone. Οι φήμες φουντώνουν ότι ο Justin Bieber βρίσκεται ήδη στο Παλμ Σπρίνγκς και ετοιμάζεται για εμφάνιση-έκπληξη στο φεστιβάλ.



Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες αποτυπώνουν ένα σκηνικό χάους, με εξαντλημένους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο για πολύωρες καθυστερήσεις, ελλείψεις σε βασικές υποδομές και πλήρη απουσία οργάνωσης.

Στην πλατφόρμα Χ, δεκάδες κατασκηνωτές περιέγραψαν την κατάσταση στους χώρους στάθμευσης ως καταστροφική.

Ένας χρήστης έγραψε: «Ακούγονται πολλές αναφορές ότι το Coachella ξεκινάει πολύ στραβά για τους κατασκηνωτές σήμερα — κάποιοι περιμένουν μέχρι και 12+ ώρες για να φτάσουν στο κάμπινγκ, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου που έστειλε το παρακάτω μήνυμα», παραθέτοντας στιγμιότυπο από ιδιωτικό μήνυμα.

«Όχι μόνο φτάσαμε στις 2 το πρωί για να μπούμε στη γραμμή και να πιάσουμε καλό σημείο, αλλά τώρα έχουμε περιμένει περισσότερες από 12 ώρες για να φτάσουμε στον έλεγχο ασφαλείας», αναφέρεται σε αυτό το μήνυμα.

Hearing lots of reports of Coachella getting off to a rough start for campers today — some have waited as long as 12+ hours to reach a campsite, including one person who sent the DM below. pic.twitter.com/i19KcDgjeA

— Festive Owl (@TheFestiveOwl) April 10, 2025