Χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων από τους Ευρωπαίους ηγέτες για να καθοριστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του NATO έδωσαν χρονικό περιθώριο μίας με δύο εβδομάδες για να καθοριστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας στο ουκρανικό ζήτημα, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το ενδεχόμενο μιας διμερούς συνάντησης ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την οποία ωστόσο εκφράστηκαν σοβαρές αμφιβολίες.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τόνισαν ότι, αν και ο Πούτιν εμφανίζεται –μέσω δηλώσεων στενού συνεργάτη του– να θέλει τη συνάντηση, οι ίδιοι δεν πιστεύουν πως θα φτάσει μέχρι τέλους. Παρά τις επιφυλάξεις τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν ότι θα συνεχίσουν τις διεργασίες, κρίνοντας πως η σύνοδος στον Λευκό Οίκο υπήρξε πολύ επιτυχημένη.

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στάθηκε ιδιαίτερα θετικός, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση αποτέλεσε «πραγματικά μια τεράστια επιτυχία» και εκθείασε τον Ντόναλντ Τραμπ για τον ρόλο του. Οι υπόλοιποι ηγέτες κράτησαν χαμηλότερους τόνους, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια «πολύ σημαντική προσπάθεια» που ανοίγει τον δρόμο για τα επόμενα βήματα.