Χεζμπολάχ: Πανηγυρισμοί και εκδηλώσεις σε Συρία και Ιράν για την εξόντωση του Νασράλα από το Ισραήλ

Η δολοφονία του Χασάν Νασράλα, ηγέτη της Χεζμπολάχ, από το Ισραήλ αποτέλεσε γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ενώ πολλοί ηγέτες και χώρες της περιοχής καταδίκασαν αυτή την ενέργεια, υπήρξαν επίσης πολίτες και ομάδες που πανηγύρισαν για το θάνατό του, αναδεικνύοντας την αντιφατική φύση της περιοχής.

Παρά τις επίσημες καταδίκες της δολοφονίας του Χασάν Νασράλα, υπήρξαν αρκετοί που εξέφρασαν ανοιχτά τη χαρά τους για την εξόντωσή του, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων στη Συρία και το Ιράν, δύο χώρες που αποτελούν παραδοσιακούς συμμάχους της Χεζμπολάχ.

Syrians in northwest Syria are celebrating rumors of Nasrallah killing in Beirut.



Πριν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Χεζμπολάχ το Σάββατο ότι ο Νασράλα είχε σκοτωθεί, ξέσπασαν πανηγυρισμοί για την πιθανότητα του θανάτου του κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή της Παρασκευής στη Βηρυτό.

Στη Συρία, παρά την επίσημη καταδίκη της κυβέρνησης για τη δολοφονία, υπήρξαν εορταστικές εκδηλώσεις σε περιοχές που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Στην πόλη Ιντλίμπ, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο ανταρτών, πολλοί βγήκαν στους δρόμους κρατώντας συριακές σημαίες, μοιράζοντας γλυκά και εκφράζοντας τη χαρά τους με κορναρίσματα και επευφημίες.

Celebrations in Idlib, Syria now following possible killing of Nasrallah.



Οι αντιδράσεις αυτές προέρχονται κυρίως από τους Σύρους που αντιτίθενται στη Χεζμπολάχ, καθώς η οργάνωση πολέμησε κατά των αντικαθεστωτικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, προκαλώντας βαριές απώλειες στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στο Ιράν, το οποίο είναι ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, επίσης σημειώθηκαν σκηνές πανηγυρισμών. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γυναίκες να γιορτάζουν το θάνατο του Νασράλα, αποφεύγοντας να δείξουν τα πρόσωπά τους για λόγους ασφαλείας.



Μια γυναίκα σε ένα βίντεο δήλωσε στα περσικά ότι, «εμείς, τα παιδιά του Ιράν, στέλνουμε ένα συγχαρητήριο μήνυμα σε όλους για το θάνατο του Χασάν Νασράλα και συγχαίρουμε το ιρανικό έθνος», εκφράζοντας επίσης την ευγνωμοσύνη της προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

I'm in idlib right now and the Syrians are out on the streets celebrating rumours of the death of Nasrallah, the leader of Hezbollah, aka Hezboshaytan!

Just a few days ago Hezboshaytan bombed a village here, today we buried a 1 year old baby and his mother that were killed.

