Χάος στο Χίθροου: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε πάρκινγκ του αεροδρομίου – Δείτε βίντεο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Χίθροου, στο Λονδίνο, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε χώρο στάθμευσης του Τερματικού 3, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις και προβλήματα πρόσβασης προς τις εγκαταστάσεις.

Τεράστιες στήλες καπνού και πορτοκαλί φλόγες ξεπήδησαν από το πολυώροφο πάρκινγκ, με το περιστατικό να επηρεάζει την κυκλοφορία στη σήραγγα που οδηγεί στα Τερματικά 2 και 3, ενώ τμήμα της εθνικής οδού M4, με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, έκλεισε.

Το αεροδρόμιο ανέφερε: «Νωρίτερα σήμερα το πρωί οι ομάδες μας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά μικρού οχήματος στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού 3. Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα. Το πάρκινγκ παραμένει προσωρινά κλειστό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει συμφόρηση στους γύρω δρόμους. Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες για οποιαδήποτε ταλαιπωρία».

Βίντεο από το σημείο δείχνουν καπνό να ξεχύνεται από το κτίριο του πάρκινγκ το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υπήρξε μαζική κινητοποίηση έπειτα από οκτώ τηλεφωνικές κλήσεις που ανέφεραν τη φωτιά, με την πρώτη να καταγράφεται στις 9:03 π.μ.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 25 πυροσβέστες από το Χίθροου, το Χέις και το Φέλθαμ, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Η αιτία της φωτιάς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι προκλήθηκε από ηλεκτρικό όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες γύρω στις 9 το πρωί.

Το Χίθροου παραμένει το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας και το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ευρώπη το περασμένο έτος, καθώς σχεδόν 84 εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν μέσω αυτού, με προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Ντουμπάι και το Δουβλίνο να συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς διαδρομές.