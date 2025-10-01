Χάος στο Χίθροου: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε πάρκινγκ του αεροδρομίου – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Χάος στο Χίθροου: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε πάρκινγκ του αεροδρομίου – Δείτε βίντεο
Πηγή: Χ

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Χίθροου, στο Λονδίνο, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες σε χώρο στάθμευσης του Τερματικού 3, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις και προβλήματα πρόσβασης προς τις εγκαταστάσεις.

Τεράστιες στήλες καπνού και πορτοκαλί φλόγες ξεπήδησαν από το πολυώροφο πάρκινγκ, με το περιστατικό να επηρεάζει την κυκλοφορία στη σήραγγα που οδηγεί στα Τερματικά 2 και 3, ενώ τμήμα της εθνικής οδού M4, με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, έκλεισε.

Το αεροδρόμιο ανέφερε: «Νωρίτερα σήμερα το πρωί οι ομάδες μας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά μικρού οχήματος στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού 3. Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα. Το πάρκινγκ παραμένει προσωρινά κλειστό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει συμφόρηση στους γύρω δρόμους. Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες για οποιαδήποτε ταλαιπωρία».


Βίντεο από το σημείο δείχνουν καπνό να ξεχύνεται από το κτίριο του πάρκινγκ το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υπήρξε μαζική κινητοποίηση έπειτα από οκτώ τηλεφωνικές κλήσεις που ανέφεραν τη φωτιά, με την πρώτη να καταγράφεται στις 9:03 π.μ.


Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 25 πυροσβέστες από το Χίθροου, το Χέις και το Φέλθαμ, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Η αιτία της φωτιάς δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι προκλήθηκε από ηλεκτρικό όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες γύρω στις 9 το πρωί.

Το Χίθροου παραμένει το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας και το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ευρώπη το περασμένο έτος, καθώς σχεδόν 84 εκατομμύρια επιβάτες ταξίδεψαν μέσω αυτού, με προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη, το Ντουμπάι και το Δουβλίνο να συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς διαδρομές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ποιες τροφές είναι καλό να τρώνε οι άνω των 50 για να καίνε λίπος και θερμίδες;

Παναγιώτης Γιαννάκης: Οι γονείς να δείχνουν τον δρόμο της πρόληψης στα παιδιά τους

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα είναι έτοιμη για να υποδεχθεί παραγωγικές επενδύσεις

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ: Τι δείχνει το crash test στις τιμές τροφίμων – Τα στοιχεία για την Ελλάδα και η σύγκριση με την ΕΕ

Τεστ προσωπικότητας: Το πολύχρωμο σχήμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τα πιο εσωτερικά στοιχεία του χαρακτήρα σας

Τι σημαίνει η φράση «εις τον καιάδα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:53 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Τίλι Νόργουντ: Η AI «ηθοποιός» προκαλεί οργή στο Χόλιγουντ – «Θέλουμε να γίνει η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον» λέει η δημιουργός της

Η πρόσφατη εμφάνιση «ηθοποιού», η οποία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) κ...
13:27 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Οι επιπτώσεις του shutdown στην οικονομία της χώρας – Πόσο θα κοστίσει η δημοσιονομική παράλυση

Η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, το λεγόμενο «shutdown», θα προκαλέσει τη διακοπή της λειτου...
13:05 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Εκρήξεις στο Μόναχο: Πιθανή σύνδεση με απειλή για βόμβα στο Oktoberfest – Τι εξετάζουν οι αρχές

Το ενδεχόμενο οι εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του βόρειου Μονάχου, στη ...
12:34 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Μεντβέντεφ: Χλευάζει τον Τραμπ για… τα υποβρύχια – «Ηλίθιο άτομο» τον αποκάλεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χλεύασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης