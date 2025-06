Χάος στην Κένυα: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 400 τραυματίες σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στις σημερινές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε όλη την Κένυα, ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας αυτής.

Άλλοι 400 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και κάποιοι από αυτούς φέρουν τραύματα από σφαίρες. Μεταξύ των θυμάτων είναι διαδηλωτές, αστυνομικοί και δημοσιογράφοι.

Λίγο νωρίτερα, μια νοσοκομειακή πηγή είπε ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο Εθνικό Νοσοκομείο Κενιάτα του Ναϊρόμπι. Οι περισσότεροι χτυπήθηκαν από αληθινές σφαίρες, άλλοι από πλαστικές ή από άλλα αντικείμενα.

