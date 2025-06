Χαμενεΐ για τις νέες επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ: «Ο σιωνιστής εχθρός τιμωρείται αυτή τη στιγμή»

Το Ιράν έβαλε ξανά στο στόχαστρο υποδομές στην πόλη Μπερ Σεβά, καθώς ένα εξαώροφο κτίριο υπέστη βαριές ζημιές κατά τη διάρκεια του νέου γύρου βομβαρδισμών που εξαπέλυσε η Τεχεράνη το πρωί της Παρασκευής.

Σειρήνες ήχησαν ξανά στο Μπερ Σεβά, όπου μία ημέρα νωρίτερα είχε πληγεί το νοσοκομείο Σορόκα, το μεγαλύτερο της νότιας περιοχής.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Ο σιωνιστής εχθρός τιμωρείται. Τιμωρείται αυτήν τη στιγμή».

The Zionist enemy is being punished. It is being punished right now.



Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, μετέδωσε ότι η χώρα «στοχεύει στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ στην περιοχή».

Microsoft development center in Beersheba, Israel struck just minutes ago. Microsoft collaborates closely with the Israeli military to provide cloud computing, communication, and AI services involved in generating and maintaining "targeting banks" in Gaza.



Η Israel Railways ανακοίνωσε πως «ένας σταθμός τρένου κοντά στο νοσοκομείο έκλεισε μετά τον σημερινό βομβαρδισμό λόγω ζημιών από την έκρηξη».

Το ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο σχολίασε σε ισραηλινά μέσα πως φαίνεται να υπήρξε δυσλειτουργία στο σύστημα αναχαίτισης, η οποία οδήγησε στην άμεση πρόσκρουση του πυραύλου στο Μπερ Σεβά, μεταδίδει το Al Jazeera.

From the site where an Iranian missile struck a target in occupied Beersheba, Negev, in southern occupied Palestine



Οι ζημιές είναι εκτεταμένες σε πολλά κτίρια της περιοχής. Ισραηλινοί πολίτες δημοσίευσαν σχετικές εικόνες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πέντε άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η περιοχή, παρότι λιγότερο πυκνοκατοικημένη από το κεντρικό Ισραήλ, φαίνεται να βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο του Ιράν.

Χθες, την ίδια περίπου ώρα, εκτοξεύθηκε επίσης μεγάλος αριθμός πυραύλων, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο Σορόκα.