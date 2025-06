Ισραήλ: Νέο χτύπημα του Ιράν στην πόλη Μπερ Σεβά με τουλάχιστον 5 τραυματίες – Πύραυλος έπεσε κοντά σε γραφεία της Microsoft

Νέος γύρος ιρανικών επιθέσεων πλήττει το Ισραήλ, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο Μπερ Σεβά, νότια της χώρας, μετά την πτώση πυραύλου σε κατοικημένη περιοχή. Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, «το Ιράν εκτόξευσε νέο κύμα πυραύλων κατά του Ισραήλ».

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι κατάφερε να αναχαιτίσει τουλάχιστον έναν εξ αυτών.

Την ίδια ώρα, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ είχε καλέσει σε εκκένωση τους κατοίκους ιρανικού χωριού στα βορειοδυτικά της Τεχεράνης, ενόψει επικείμενων χτυπημάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών υποδομών.

Στο Μπερ Σεβά, κοντά σε τεχνολογικό πάρκο όπου στεγάζεται και γραφείο της Microsoft, βίντεο της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, Magen David Adom (MDA), δείχνει «πολλές εστίες πυρκαγιάς να καίνε στον δρόμο», ενώ σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, «έχουν ληφθεί αναφορές για πτώση πολεμικού υλικού στην περιφέρεια του Νότου, σε ανοιχτές περιοχές».

MDA Spokesperson: Following the Red Alert sirens that were heard in the past few minutes in southern Israel, no reports of casualties have been received at this stage. MDA teams are being dispatched to scan the areas where reports were received. Updates as required pic.twitter.com/AioO24KS2a

— Magen David Adom (@Mdais) June 20, 2025