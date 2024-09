Χαμάς: Τα τελευταία λόγια 24χρονης ομήρου που δολοφονήθηκε: «Νετανιάχου απελευθέρωσέ μας τώρα»

Η Χαμάς δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο που περιλαμβάνει το τελευταίο μήνυμα της 24χρονης Έντεν Γερουσάλμι, η οποία βρέθηκε νεκρή το περασμένο Σάββατο σε σήραγγα στη Γάζα. Στο βίντεο, η νεαρή γυναίκα απευθύνεται στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να προχωρήσει σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων, εκφράζοντας τον φόβο της για τη ζωή της και τη ζωή των συντρόφων της.

«Μπενιαμίν Νετανιάχου και κυβέρνηση του Ισραήλ, κάντε ό,τι χρειάζεται για να μας απελευθερώσετε τώρα. Υποφέρουμε αφόρητα, οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν και φοβόμαστε για τη ζωή μας. Μην μας αφήσετε να πεθάνουμε εδώ», αναφέρει στο μήνυμά της. Η Γερουσάλμι αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων του 2011, που είχε επιτευχθεί μεταξύ Νετανιάχου και Χαμάς, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση πάνω από 1.000 Παλαιστινίων κρατουμένων με αντάλλαγμα τον Ισραηλινό στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ.

Απευθυνόμενη στην οικογένειά της, η Γερουσάλμι εξέφρασε την αγάπη της, ενώ κάλεσε τους πολίτες του Ισραήλ να βγουν στους δρόμους και να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση για να επιτευχθεί μία νέα συμφωνία με τη Χαμάς.

Hamas has admitted to killing hostages and released a video of slain hostage Eden Yerushalmi. They’ve issued new instructions to guards on handling hostages if Israeli troops approach. Read more: https://t.co/yk0vYJdUeL

📹: video released by Hamas pic.twitter.com/uc3FFKybcR

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 3, 2024