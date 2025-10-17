Χαμάς: Καλεί τους μεσολαβητές να πιέσουν το Ισραήλ να εφαρμόσει τα επόμενα βήματα της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς κάλεσε σήμερα τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για τα επόμενα βήματα που προβλέπει η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μεταξύ των οποίων το άνοιγμα και πάλι της μεθορίου, η είσοδος της βοήθειας, η εγκαθίδρυση μιας διοίκησης και η ολοκλήρωση της αποχώρησης του Ισραήλ.

Οι εχθροπραξίες σταμάτησαν σε μεγάλο βαθμό στη Γάζα βάσει του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που προσυπέγραψαν οι μεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία. Όμως περαιτέρω βήματα καθυστερούν εν μέρει εξαιτίας των ισραηλινών κατηγοριών ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές καθυστερούν υπερβολικά στην παράδοση σορών νεκρών ομήρων.

Το Ισραήλ δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως ετοιμάζεται για το εκ νέου άνοιγμα του περάσματος της Ράφα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο ώστε να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να εισέρχονται και να εξέρχονται, όμως δεν ανέφερε ημερομηνία καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Άλλα άλυτα στοιχεία του σχεδίου περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό των μαχητών και τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας.

Η Χαμάς δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και στην παράδοση των σορών όλων των υπόλοιπων ομήρων, όμως είπε πως αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνο.

Ο Τραμπ περιμένει διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αναμένει σύντομα διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ και ελπίζει πως η Σαουδική Αραβία θα προσχωρήσει στη συμφωνία που εξομάλυνε τις διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και ορισμένες αραβικές χώρες.

«Ελπίζω να δω τη Σαουδική Αραβία να μπαίνει μέσα, και ελπίζω να δω και άλλους να μπαίνουν μέσα. Νομίζω ότι όταν η Σαουδική Αραβία μπει μέσα, όλοι θα μπουν μέσα», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα στο δίκτυο Fox Business Network.

Ο Τραμπ είπε πως είχε «μερικές πολύ καλές συζητήσεις» ακόμη και την Τετάρτη, με χώρες που έχουν εκφράσει προθυμία να ενταχθούν στις συμφωνίες.

«Πιστεύω ότι θα μπουν όλες πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη, η οποία ηχογραφήθηκε χθες Πέμπτη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν υπέγραψαν τις συμφωνίες το 2020 κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σπάζοντας ένα μακρόχρονο ταμπού στο να είναι οι πρώτες αραβικές χώρες που αναγνωρίζουν το Ισραήλ σε ένα τέταρτο αιώνα. Το Μαρόκο και το Σουδάν ακολούθησαν.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε στην εκπομπή του FBN “Mornings with Maria”.