Χαλέπι: Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα κατά εγκαταστάσεων του στρατού της Συρίας

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε την Πέμπτη (2/1) νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων του συριακού στρατού νότια του Χαλεπιού, συνεχίζοντας την εκστρατεία που διεξάγει στη χώρα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφεραν μη κυβερνητική οργάνωση και κάτοικοι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκαν πελώριες εκρήξεις στην περιοχή. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την πλευρά του έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων άμυνας και έρευνας.

Κατά τη ΜΚΟ, «ακούστηκαν τουλάχιστον επτά τεράστιες εκρήξεις κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής εναντίον εργοστασίων του τομέα της άμυνας (…) νότια του Χαλεπιού».

Δεν υπάρχουν ως τώρα πληροφορίες για θύματα.

Israeli Air Force fighter jets reportedly targeted a ballistic missile production facility linked to the Islamic Republic’s IRGC in the Al-Safira region near Aleppo, #Syria.

The explosions resulting from these airstrikes reportedly registered as a 2.5 magnitude earthquake on… pic.twitter.com/JhiVqGWkgm

— OSINT WWIII (@OsintWWIII) January 3, 2025