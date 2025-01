Ισραήλ: Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την καταστροφή μυστικού υπόγειου εργοστασίου του Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα πλούσιο οπτικό υλικό και στοιχεία αναφορικά με μία από τις πλέον σύνθετες, πολυπρόσωπες και επικίνδυνες αποστολές που έχει ποτέ πραγματοποιήσει το Τελ Αβίβ σε συριακά εδάφη.

Η επιχείρηση με το κωδικό όνομα Deep Layer πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Ισραήλ τον περασμένο Σεπτέμβριο αρκετούς μήνες δηλαδή πριν την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και την καταστροφή του 90% της αεράμυνας της Συρίας και είχε ως στόχο την καταστροφή μυστικού υπόγειου εργοστασίου στο οποίο το Ιράν κατασκεύαζε πυραύλους και οπλικά συστήματα για την Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στην δημοσιότητα οι ισραηλινοί στην επιχείρηση συμμετείχαν 120 ειδικά εκπαιδευμένοι κομάντος οι οποίοι έλαβαν εντολές στις 8 Σεπτεμβρίου και με ειδικά στρατιωτικά ελικόπτερα έφτασαν στο σημείο της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Η εγκατάσταση σε βάθος 100 και πλέον μέτρων ήταν γνωστή στους ισραηλινούς από το 2017 και τελικώς δύο μήνες πριν την επιχείρηση κατάφεραν να συγκεντρώσουν αρκετά δεδομένα προκειμένου να υπάρξει σχέδιο καταστροφής της. Οι κομάντος της επιχείρησης εκπαιδεύτηκαν επί τουλάχιστον δύο μήνες για τις συνθήκες και το έδαφος που θα έβρισκαν αλλά και για την ταχύτητα με την οποία θα έπρεπε να δράσουν από την στιγμή που θα προσγειώνονταν στον σημείο.

Το υλικό το οποίο έχει έντονο το στοιχείο της δράσης δείχνει πλήρως εξοπλισμένους κομάντος να εφορμούν στην εγκατάσταση να αποσπούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα άκρως απόρρητα έγγραφα τα οποία γνώριζαν ακριβώς που θα βρουν και να βρίσκουν κάλυψη εκτός της υποδομής με τα ισραηλινά drones να διαλύουν με ένα από αέρος χτύπημα το σημείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη επιχείρηση έλαβε χώρα περισσότερα από 200 χιλιόμετρα από τα σύνορα Συρίας – Ισραήλ και είναι μία από τις πλέον σύνθετες και επικίνδυνες στα χρονικά των ειδικών δυνάμεων του Τελ Αβίβ.

DECLASSIFIED: In September 2024, before the fall of the Assad Regime, our soldiers conducted an undercover operation to dismantle an Iranian-funded underground precision missile production site in Syria.

Watch exclusive footage from this historic moment. pic.twitter.com/s0bTDNwx77

— Israel Defense Forces (@IDF) January 2, 2025