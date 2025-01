Συρία: Τουλάχιστον 24 νεκροί σε συγκρούσεις οργανώσεων προσκείμενων στην Τουρκία με κουρδικές δυνάμεις στα βόρεια της χώρας

Τουλάχιστον 24 μαχητές, σχεδόν όλοι μέλη ένοπλων οργανώσεων υποστηριζόμενων από την Τουρκία, σκοτώθηκαν σε μάχες με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ, συμμαχία με βασική συνιστώσα κουρδική ένοπλη οργάνωση), ανέφερε την Πέμπτη (2/1) το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είκοσι τρία μέλη οργανώσεων υποστηριζόμενων από την Άγκυρα και μέλος του στρατιωτικού συμβουλίου της Μάνμπιτζ, που αναφέρεται στις ΣΔΔ, έχασαν τη ζωή τους στις εχθροπραξίες, διευκρίνισε η μη κυβερνητική οργάνωση, επισημαίνοντας πως πρόκειται για «μη οριστικό» απολογισμό μαχών που είχαν έναυσμα εφόδους των προσκείμενων στην Τουρκία παρατάξεων σε δυο χωριά νότια της Μάνμπιτζ.

Η πόλη αυτή, που για χρόνια ελεγχόταν από τις κουρδικές δυνάμεις, έπεσε πρόσφατα στα χέρια οργανώσεων προσκείμενων στην Άγκυρα.

Τμήμα της περιοχής με κατά πλειονότητα αραβικό πληθυσμό παραμένει ωστόσο υπό τον έλεγχο του Στρατιωτικού Συμβουλίου της Μάνμπιτζ, στο οποίο συμμετέχουν μαχητές υπό την αιγίδα των ΣΔΔ, συμμαχίας υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ.

Our SDF Media Center has released footage showing the targeting of a group of Turkish occupation mercenaries on the southern and eastern fronts of Manbij. The video documents a Turkish armored vehicle running over an injured mercenary, preventing him from escaping, amidst a state pic.twitter.com/n90VSVnsRI

— hogir (@erivannasorr_1) January 2, 2025