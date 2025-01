Συρία: Χιλιάδες κόσμου γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά στους δρόμους της Δαμασκού

Μια ξεχωριστή Πρωτοχρονιά έζησαν οι πολίτες της Συρίας, την πρώτη έπειτα από την πολύχρονη ηγεσία του Μπασάρ Αλ Άσταντ. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στους δρόμους της Δαμασκού, της πρωτεύουσας της χώρας, και το κέφι πραγματικά χτύπησε… κόκκινο.

Χορός, πανηγύρια, τραγούδια και μουσική υπό την επιμέλεια dj συνέθεσαν ένα σκηνικό που πολλοί, αν όχι όλοι οι κάτοικοι της χώρας, είχαν πάρα πολλά χρόνια να δουν και να ζήσουν και συγκεκριμένα από το 1971.

Αδιάψευστοι μάρτυρες για τα όσα έγιναν είναι τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, που αποτυπώνουν στο έπακρο τα όσα έγιναν.

Δείτε σχετικά βίντεο

“Keep your head high, you are a free Syrian”: Thousands sing in downtown Damascus as they ring a new year like no other for Syria since 1971. Their first with no Assad: pic.twitter.com/aZNaawz1qQ — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 1, 2025

Massive celebrations sweep across Syria as the nation ushers in 2025, marking the start of a new era free from the former Assad regime. This footage captures the jubilant atmosphere in Damascus. pic.twitter.com/JoPIXS2l7l — Nedal Al-Amari (@nedalalamari) December 31, 2024

Damascus celebrates 2025 with the spirit of freedom. #Syria pic.twitter.com/fNysiifXzL — Maher Akraa (@maherakraa) December 31, 2024