Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του νέου υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομόλογό του

Ο νεοδιορισθείς Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Ασααντ Χασάν αλ-Σιμπάνι, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι, τονίζοντας τον ρόλο των δύο χωρών «στη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής», όπως τόνισε ο Σύρος ΥΠΕΞ.

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επαφή, που αναφέρεται μεταξύ των δύο χωρών, μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ.

«Είμαι χαρούμενος με την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά την οποία ο τελευταίος υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου των δύο χωρών για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή», δήλωσε ο αλ-Σιμπάνι στο Χ.

Syrian Foreign Minister Asaad Al-Shibani, appointed by #Syria‘s new rulers, confirms receiving a phone call from his Egyptian counterpart, Badr Abdelatty, in which they discuss the significance of both nations in fostering regional peace pic.twitter.com/XHGks7nLbZ

