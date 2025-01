Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Είθε το 2025 να είναι η χρονιά μας – Γνωρίζουμε ότι η ειρήνη δεν θα μας δοθεί ως δώρο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ανέφερε ότι η χώρα του θα επιχειρήσει το 2025 να βάλει τέλος στην σχεδόν τριετή εισβολή της Ρωσίας με κάθε μέσο. Η ομιλία του Ουκρανού ηγέτη επισφραγίζει μια δύσκολη χρονιά για τη καθημαγμένη από τον πόλεμο χώρα, η οποία αντιμετωπίζει έναν καλύτερα εξοπλισμένο ρωσικό στρατό. «Είθε το 2025 να είναι η χρονιά μας», είπε ο Ζελένσκι σε μια ομιλία προς το έθνος λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο Κίεβο.

«Γνωρίζουμε ότι η ειρήνη δεν θα μας δοθεί ως δώρο, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να σταματήσουμε τη Ρωσία και να τερματίσουμε τον πόλεμο». Η Ουκρανία έχασε φέτος επτά φορές περισσότερα εδάφη από τη Ρωσία απ’ ό,τι το 2023, σύμφωνα με ανάλυση του AFP, και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο μείωσης της στρατιωτικής και πολιτικής υποστήριξης των ΗΠΑ όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει τον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση του νυν προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παρουσίασε τη Δευτέρα σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική και δημοσιονομική βοήθεια για την Ουκρανία, σε έναν αγώνα δρόμου για να στηρίξει το Κίεβο προτού ο Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει υποσχεθεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε «24 ώρες» μόλις αναλάβει την εξουσία, προκαλώντας φόβους στην Ουκρανία ότι θα αναγκαστεί να παραδώσει όλα τα εδάφη που ελέγχει σήμερα το Κρεμλίνο σε αντάλλαγμα για την ειρήνη.

Στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται για να κερδίσει το πάνω χέρι – τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και πριν από τις όποιες μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Κάθε μέρα κατά το επόμενο έτος, εγώ και όλοι μας πρέπει να αγωνιστούμε για μια Ουκρανία που θα είναι αρκετά ισχυρή», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης και πρόσθεσε: «Γιατί μόνο μια τέτοια Ουκρανία γίνεται σεβαστή και ακούγεται. Τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Our 2024. Every single day of it has been won by our warriors, by all our people, by everyone who defends, works, strengthens, and helps.

