Μπραντ Άρνονλτ: Πέθανε σε ηλικία 47 ετών ο τραγουδιστής των «3 Doors Down»

Ο Μπραντ Άρνολντ, ιδρυτής και τραγουδιστής των 3 Doors Down, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι ο Άρνολντ έφυγε έχοντας στο πλευρό του «την αγαπημένη του σύζυγο Τζένιφερ και την οικογένειά του», ενώ υπενθύμισε ότι, λόγω της διάγνωσης, είχε ακυρωθεί η καλοκαιρινή περιοδεία της μπάντας.

Η ανακοίνωση του συγκροτήματος και η διάγνωση

Το συγκρότημα ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο Μπραντ Άρνολντ έφυγε έχοντας στο πλευρό του «την αγαπημένη του σύζυγο Τζένιφερ και την οικογένειά του». Πέρυσι τον Μάιο, ο Άρνολντ είχε ανακοινώσει σε βίντεο ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στα νεφρά σταδίου 4, έναν κοινό τύπο καρκίνου των νεφρών, ο οποίος είχε ήδη δώσει μετάσταση στους πνεύμονες. Εξαιτίας της διάγνωσης, οι 3 Doors Down ακύρωσαν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Η δημιουργία των 3 Doors Down

Ο Μπραντ Άρνολντ, με καταγωγή από το Μισισίπι, ίδρυσε τους 3 Doors Down το 1996 μαζί με συμμαθητές του από το λύκειο, τον κιθαρίστα Ματ Ρόμπερτς και τον μπασίστα Τοντ Χάρελ. Η μπάντα ξεκίνησε την πορεία της από τα σχολικά χρόνια και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ροκ συγκροτήματα της εποχής της.

Οι μεγάλες επιτυχίες

Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των 3 Doors Down ήταν το «Kryptonite» το 2000, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy. Ο Μπραντ Άρνολντ είχε γράψει το τραγούδι όταν ήταν 15 ετών, στο σχολείο, την ώρα των μαθηματικών. Στη συνέχεια, ακολούθησαν και άλλα επιτυχημένα singles, όπως τα «Loser», «Duck and Run» και «Be Like That».

Τα άλμπουμ που σημάδεψαν την πορεία τους

Το πρώτο στούντιο άλμπουμ της μπάντας, «The Better Life», έγινε έξι φορές πλατινένιο και καθιέρωσε τους 3 Doors Down στο διεθνές κοινό. Στη συνέχεια, το δεύτερο άλμπουμ, «Away From the Sun», περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα «When I’m Gone» και «Here Without You», ολοκληρώνοντας μια περίοδο με έντονο εμπορικό αποτύπωμα για το συγκρότημα.