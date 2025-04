Axios: Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Πούτιν

Ο διπλωματικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ ταξίδεψε στη Ρωσία και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios.

Η ιστοσελίδα επικαλείται για το δημοσίευμα μία πηγή και στοιχεία του FlightRadar. Αυτή αναμένεται να είναι η τρίτη συνάντηση του Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο Πρόεδρο καθώς ο Τραμπ πιέζει για μία κατάπαυση πυρός στο ουκρανικό μέτωπο.

US Special Presidential Envoy Steve Witkoff is heading to Russia for what could be his third personal meeting with Russian President Vladimir Putin, sources told Axios:https://t.co/4ozi3beTLw pic.twitter.com/P3Bz40rFFV

— TASS (@tassagency_en) April 11, 2025