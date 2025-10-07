Άρση κυρώσεων στον πρώην πρόεδρο της Παραγουάης από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Άρση κυρώσεων στον πρώην πρόεδρο της Παραγουάης από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί από το 2023 στον πρώην πρόεδρο της Παραγουάης (2013-2018), Οράσιο Κάρτες. Η Ουάσινγκτον είχε κατηγορήσει τότε τον Κάρτες για «αχαλίνωτη διαφθορά». Ο ίδιος ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το «αίσθημα δικαίου» που επέδειξε.

Το όνομα του 69χρονου πρώην προέδρου της λατινοαμερικανικής χώρας αποσύρθηκε από τον κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με επικαιροποίηση από την Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

«Με ταπεινότητα και ικανοποίηση πληροφορήθηκα την είδηση της άρσης των κυρώσεων του OFAC σε βάρος μου», τόνισε ο κ. Κάρτες, μεγιστάνας της βιομηχανίας καπνικών προϊόντων. «Αποδόθηκε δικαιοσύνη», σημείωσε.

Ο κ. Κάρτες ευχαρίστησε προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, διότι ενήργησε με «αποτελεσματικότητα και αίσθημα δικαίου», αφού εξέτασε «όλα τα συναφή γεγονότα».

Οι κυρώσεις «δεν ήταν πλέον συμβατές με την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ασουνσιόν η Λιάν Κάνον, εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στην Παραγουάη.

Τον Ιανουάριο του 2023, οι ΗΠΑ είχαν παγώσει οικονομικούς πόρους του κ. Κάρτες και είχαν απαγορεύσει οποιαδήποτε συναλλαγή του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας τον για «αχαλίνωτη διαφθορά».

Σύμφωνα με το OFAC, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του «διατηρούσε τον έλεγχο» της πολιτικής ζωής χάρη «σε πληρωμές σε είδος» και «δωροδοκίες» σε πιστούς βουλευτές, που κυμαίνονταν «από 5.000 έως 50.000 δολάρια» ανά μέλος.

Το 2022, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τού προσήψε «σημαντική διαφθορά».

Η άρση των κυρώσεων ωφελεί εταιρείες που του ανήκουν, ιδίως τις Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA και Frigorífico Chajha SAE.

Ο νυν πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, 46 ετών, που ανήκει στο κόμμα του κ. Κάρτες, το Κολοράδο (δεξιά), δήλωσε μέσω X πως «γιορτάζει» αυτή «την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Δικηγόρος του κ. Κάρτες, ο Πέδρο Οβελάρ, διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι η άρση των κυρώσεων του OFAC δεν συνεπάγεται, σε αυτό το στάδιο, πως ο κ. Κάρτες αποκτά δικαίωμα να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση που του επιβλήθηκε το 2022. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθήσει τον «ξεχωριστό δρόμο» της στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εξήγησε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

