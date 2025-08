Αριζόνα: Τέσσερις νεκροί σε συντριβή ιατρικού αεροσκάφους λίγο πριν παραλάβει ασθενή – ΦΩΤΟ

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ιατρικό αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή της ινδιάνικης φυλής Ναβάχο, στην Πολιτεία της Αριζόνα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της κοινότητας Chinle, περίπου 320 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Φλάγκσταφ. Το αεροσκάφος ανήκε στην εταιρεία CSI Aviation, με έδρα στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού, και μετέφερε ιατρικό προσωπικό που κατευθυνόταν προς νοσοκομείο για να παραλάβει ασθενή.

Four people died in a plane crash Tuesday afternoon, according to the Navajo Police Department.

