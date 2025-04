Απάντηση της Κίνας στους αμερικανικούς δασμούς με βίντεο του Μάο Τσετούνγκ – «Είμαστε Κινέζοι, δεν θα υποχωρήσουμε»

Σε έναν σκληρό εμπορικό πόλεμο με απρόβλεπτες συνέπειες έχουν εμπλακεί ΗΠΑ και Κίνα, καθώς οι Κινέζοι υπόσχονται ότι δεν θα υποχωρήσουν μπροστά στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Μάο Νινγκ μοιράστηκε σήμερα στο Χ ένα βίντεο του πρώην ηγέτη της Κίνας, Μάο Τσετούνγκ ως απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς.

Στο βίντεο ακούγεται ο Μάο να λέει: «Όσον αφορά το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δεν είμαστε εμείς αυτοί που μπορούν να αποφασίσουν. Κάποτε εξαρτιόταν από τον πρόεδρο Τρούμαν και θα εξαρτηθεί από τον πρόεδρο Αϊζενχάουερ ή από όποιον γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Από αυτούς εξαρτάται».

«Δεν έχει σημασία πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, εμείς δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ. Θα πολεμήσουμε μέχρι να θριαμβεύσουμε ολοκληρωτικά», ακούγεται να λέει ο Μάο υπό τον ήχο χειροκροτημάτων.

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. 🇨🇳 pic.twitter.com/vPgifasYmI

Το απόσπασμα είναι από ομιλία του Μάο στην καταληκτική συνεδρίαση της πολιτικής συνόδου της Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης του Κινεζικού Λαού (CPPCC) το 1953. Αναφέρεται στον πόλεμο της Κορέας, κατά τη διάρκεια του οποίου η Κίνα υποστήριζε τον Βορρά και οι ΗΠΑ τον Νότο.

«Είμαστε Κινέζοι. Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν υποχωρούμε», έγραψε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.

Στην αρχή της εβδομάδας τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και το υπουργείο Εξωτερικών είχαν επαναφέρει ένα βίντεο που δείχνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν το 1987 να καταδικάζει τους δασμούς, να δηλώνει ότι οδηγούν σε αντίποινα και τελικά πλήττουν την αμερικανική οικονομία.

NEW: 🇨🇳 🇺🇸 The Chinese Embassy in the U.S. posts this video of Reagan speaking against tariffs captioned:

“Ronald Reagan vs. #tariffs : 1987 speech finds new relevance in 2025”

pic.twitter.com/lhsVjhwB2F

— ADAM (@AdameMedia) April 8, 2025