Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω αβεβαιότητας για το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent και του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν ήπια άνοδο.

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Διεθνή Νέα

πετρέλαιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές, εν μέσω αβεβαιότητας για το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ.
  • Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent αυξήθηκαν κατά 0,6% στα 79,43 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το WTI σημείωσε άνοδο 0,6% στα 76,53 δολάρια.
  • Η άνοδος αποδίδεται στην αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και την ομαλή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν αν η σύγκρουση με το Ιράν θα τερματιστεί και αν τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent αυξήθηκαν κατά 47 σεντς, ή 0,6%, και διαμορφώθηκαν στα 79,43 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν άνοδο 48 σεντς, ή 0,6%, και έφτασαν στα 76,53 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι αγορές αποδίδουν την ήπια άνοδο στην αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από τη σταθερότητα της συμφωνίας ΗΠΑΙράν. Οι επενδυτές εξετάζουν επίσης αν η ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί ομαλά στο κρίσιμο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας.

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