Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω αβεβαιότητας για το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν αν η σύγκρουση με το Ιράν θα τερματιστεί και αν τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent αυξήθηκαν κατά 47 σεντς, ή 0,6%, και διαμορφώθηκαν στα 79,43 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν άνοδο 48 σεντς, ή 0,6%, και έφτασαν στα 76,53 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι αγορές αποδίδουν την ήπια άνοδο στην αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από τη σταθερότητα της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν. Οι επενδυτές εξετάζουν επίσης αν η ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί ομαλά στο κρίσιμο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας.