Ανησυχία για την υγεία του τραγουδιστή του θρυλικού συγκροτήματος των ELO – Ακυρώθηκε τελευταία στιγμή η συναυλία τους

Ανησυχία έχει προκαλέσει η αιφνιδιαστική ακύρωση της συναυλίας του μουσικού παραγωγού και τραγουδιστή Jeff Lynne του ποπ-ροκ συγκροτήματος Electric Light Orchestra (ELO) στο Μάντσεστερ, με τους χιλιάδες παρευρισκόμενους να περιμένουν μάταια την εμφάνισή του στη σκηνή.

Η συναυλία της Πέμπτης ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, για λόγους υγείας.

Το στάδιο Co-Op Live ήταν κατάμεστο, ωστόσο η πολυαναμενόμενη εμφάνιση του 77χρονου Jeff Lynne δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Εκπρόσωπος του συγκροτήματος ανέφερε στη Daily Mail: «Δυστυχώς, λόγω ασθένειας, η προγραμματισμένη συναυλία των Jeff Lynne’s ELO στο Co-Op Live για απόψε (Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025) δεν θα πραγματοποιηθεί. Ο Jeff είναι συντετριμμένος που δεν μπορεί να εμφανιστεί απόψε. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες το συντομότερο δυνατόν».

Πολλοί από τους θεατές κοινοποίησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από ανακοινώσεις που τους μοιράστηκαν στο χώρο, οι οποίες έγραφαν: «Λυπούμαστε που σας ενημερώνουμε ότι λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, η σημερινή εκδήλωση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Παρακαλούμε ελέγξτε τα social media μας τις επόμενες ημέρες για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών νέων ημερομηνιών και των επιστροφών χρημάτων».

Meu show do Jeff Lynne’s ELO foi cancelado 😩 pic.twitter.com/63P0NcDTnI — Douglas Ribeiro (@douglasribeiro) July 10, 2025



Η απογοήτευση των θαυμαστών ήταν έντονη, καθώς αρκετοί κατήγγειλαν ότι ενημερώθηκαν για την ακύρωση μόλις 15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη εμφάνιση του συγκροτήματος.

«Ελπίζω να αποζημιωθούν όσοι πήγαν εκεί απόψε. Άλλο το να είσαι άρρωστος και άλλο να ακυρώνεις 15 λεπτά πριν βγεις. Ο κόσμος έχει κλείσει ξενοδοχεία, μετακινήσεις, έχει αγοράσει ποτά και merchandise», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

«Μετά από όλα τα έξοδα για πάρκινγκ, φαγητό και αναμνηστικά, ευχόμαστε περαστικά στον Jeff Lynne, αλλά οι διοργανωτές ήταν απαράδεκτοι», σχολίασε κάποιος ενώ ένας άλλος έγραψε: «Δεν το λέω με κακία, καταλαβαίνω ότι είναι άρρωστος. Αλλά να μας κρατάνε, να περιμένουμε ώρες και να μας το πουν στις 8:15 μ.μ. είναι κάπως γελοίο».

«Περαστικά Jeff Lynne. Παρ’ όλα αυτά, διάβασα σχόλια ότι δεν έδειχνε καλά χθες το βράδυ. Αν εκείνοι το είδαν, γιατί δεν το είδε και η ομάδα του; Αλλά τουλάχιστον, πουλήθηκαν ποτά και merchandise…» ανέφερε ένας χρήστης.

Ο ίδιος ο Lynneείχε αποκαλύψει κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας στο Μάντσεστερ την Τετάρτη ότι είχε τραυματιστεί.

«Ήμουν στο Λονδίνο και ένα ταξί ξεκίνησε απότομα από εκεί που ερχόταν και μου διέλυσε το χέρι. Πόνεσε πολύ εκείνη τη στιγμή. Γι’ αυτό και δεν έχω κιθάρα – κανονικά θα είχα», εξήγησε.

Το συγκρότημα ELO βρίσκεται αυτή την περίοδο στο μέσο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του, με τον Lynne να έχει ανακοινώσει ήδη ότι η τελευταία εμφάνιση θα γίνει στο Hyde Park το 2025.

Ο Jeff Lynne είναι το μακροβιότερο μέλος του συγκροτήματος των ELO, το οποίο έχει περάσει από πολλές φάσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Το 1986, διέλυσε την αρχική μορφή της μπάντας, με τον ντράμερ Bev Bevan να ιδρύει το ELO Part II, που μετέπειτα έγινε γνωστό ως The Orchestra.

Ακολούθησε μια σύντομη επανένωση το 2000 και τελικά ο Lynne επανασύστησε το σχήμα ως Jeff Lynne’s ELO, μαζί με τον πληκτρά Richard Tandy, που ήταν στο συγκρότημα εξ αρχής.

Ο Tandy, που είχε αρχικά ενταχθεί στο γκρουπ ως μπασίστας το 1972, έγινε ο βασικός πληκτράς της μπάντας και παρέμεινε για δεκαετίες στο πλευρό του Lynne , μέχρι τον θάνατό του το 2024, σε ηλικία 76 ετών. Την είδηση είχε ανακοινώσει συγκινημένος ο Jeff Lynne τον Μάιο.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής τους πορείας, οι ELO πούλησαν περισσότερους από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Το 2017, οι Lynne, Tandy, Roy Wood και Bev Bevan εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Το πιο διάσημο κομμάτι του συγκροτήματος παραμένει το «Mr. Blue Sky», που κυκλοφόρησε το 1978 στον δίσκο «Out of the Blue».

Το τραγούδι είχε γράψει και παράγει ο ίδιος ο Jeff Lynne, ο οποίος είχε δηλώσει στο περιοδικό Rolling Stone: «Υποθέτω πως αυτό είναι το πιο γνωστό μου τραγούδι».