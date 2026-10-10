Βολιβία: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν δακρυγόνα στην αστυνομία ενόψει νέων διαδηλώσεων

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Εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ταραχών, συμπεριλαμβανομένων δακρυγόνων, παρέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αστυνομία της Βολιβίας, καθώς υποστηρικτές του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες προετοιμάζονται για νέες μαζικές κινητοποιήσεις κατά της κατάργησης των κρατικών επιδοτήσεων στα καύσιμα, με ιδιαίτερη έμφαση στο πετρέλαιο κίνησης.

Η παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην πρωτεύουσα Λα Πας. Όπως δήλωσε ο Μάθιου Ζάμαρι, διευθυντής του αμερικανικού Γραφείου Διεθνών Υποθέσεων για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και την Επιβολή του Νόμου (INL) στη Βολιβία, η αμερικανική κυβέρνηση προσέφερε μέσα προστασίας, δακρυγόνα και εξοπλισμό για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

Η εξέλιξη σημειώνεται ενόψει νέου κύκλου κινητοποιήσεων από το αυτόχθονο κίνημα που υποστηρίζει τον Έβο Μοράλες, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση του προέδρου της Βολιβίας, Ροδρίγο Πας, ο οποίος ανήκει στην κεντροδεξιά, εντάχθηκε τον Μάρτιο στην περιφερειακή συμμαχία «Ασπίδα της Αμερικής». Πρόκειται για πρωτοβουλία κυβερνήσεων της δεξιάς, με διακηρυγμένο στόχο την αντιμετώπιση του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την τελετή παράδοσης του εξοπλισμού, ο Ζάμαρι απέρριψε τις πρακτικές αποκλεισμού δρόμων ως μέσο πολιτικής πίεσης, δηλώνοντας: «Απορρίπτουμε τους βίαιους αποκλεισμούς ως μέσα υποκατάστασης των δημοκρατικών αποφάσεων».

Η Βολιβία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τον Ιούνιο. Το μέτρο επέτρεψε στην κυβέρνηση να τερματίσει ένα παρατεταμένο κύμα διαδηλώσεων και αποκλεισμών δρόμων, που είχαν ως αφορμή την οικονομική κρίση και παρέλυσαν τη χώρα για 53 ημέρες, τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Η κατάργηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα αποτελεί πλέον νέο σημείο αντιπαράθεσης, με τους υποστηρικτές του Μοράλες να προαναγγέλλουν νέες κινητοποιήσεις.

Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας παραμένει στην περιοχή Τσαπάρε, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου διατηρεί ισχυρά ερείσματα. Σε βάρος του εκκρεμούν δύο εντάλματα σύλληψης: το ένα σχετίζεται με τις κινητοποιήσεις νωρίτερα μέσα στη χρονιά και το δεύτερο με υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης.

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.