Ανάλυση Financial Times: Θα στείλει η Ευρώπη χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία; – Για κλιμάκωση της σύγκρουσης προειδοποιεί η Μόσχα

Τυχόν αποστολή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα κλιμακώσει τη σύγκρουση ανεξέλεγκτα, τόνισε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, την ώρα που η συζήτηση για μαζική ανάπτυξη δυτικών χερσαίων δυνάμεων θερμαίνεται, όπως σχολιάζουν οι Financial Times.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επιδιώκει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «αν η Ευρώπη σοβαρολογεί για την παροχή αποτελεσματικού αποτρεπτικού μηχανισμού, θα χρειαστούν 200.000 στρατιώτες».

Όπως τονίζεται, η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την ιδέα, που πρωτοεμφανίστηκε πριν από ένα χρόνο από τον Γάλλο Εμανουέλ Μακρόν. Εκείνη την εποχή, αποκλείστηκε ως ανέφικτη και πολύ επικίνδυνη. Αλλά έκτοτε, ο στρατός της Ουκρανίας αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Η προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ έχει μειωθεί. Ο Τραμπ, επιδιώκοντας να απεμπλακεί από τα ευρωπαϊκά ζητήματα ασφάλειας, τόνισε ότι επιθυμεί μια κατάπαυση του πυρός «το συντομότερο δυνατό». Και το Κίεβο άφησε να εννοηθεί ότι είναι έτοιμο για συμφωνία, εφόσον οι σύμμαχοί του παρέχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

