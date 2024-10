Ανακοίνωση του ECDC για τον ιό Μάρμπουργκ – Ο κίνδυνος μετάδοσης και οι συμβουλές στους ταξιδιώτες

Χαμηλή θεωρείται επί του παρόντος η πιθανότητα έκθεσης και μόλυνσης από τον ιό Marburg για πολίτες ΕΕ/ΕΟΧ που ταξιδεύουν ή διαμένουν στις πληγείσες περιοχές στη Ρουάντα με το δεδομένο ότι η μετάδοση από άτομο σε άτομο απαιτεί επαφή με σωματικά υγρά μιας συμπτωματικής περίπτωσης, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Σε περίπτωση εισαγωγής κρουσμάτων MVD στην ΕΕ/ΕΟΧ, η πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης θεωρείται πολύ μικρή, εάν εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα.

Συμβουλές στους ταξιδιώτες

Οι ταξιδιώτες στη Ρουάντα θα πρέπει να ενημερώνονται για το συνεχιζόμενο ξέσπασμα στη Ρουάντα και στις πληγείσες περιοχές και να ακολουθούν τις συμβουλές των τοπικών υγειονομικών αρχών. Θα πρέπει να συμβουλεύονται να:

*Αποφεύγουν την επαφή με οποιονδήποτε εμφανίζει συμπτώματα MVD (όπως πυρετός, έμετος, διάρροια ή αιμορραγία) ή επαφή με υλικά και επιφάνειες που έχουν μολυνθεί από τα σωματικά υγρά των μολυσμένων ατόμων. Αυτό περιλαμβάνει την αποφυγή επαφής με σορούς μολυσμένων ατόμων και τη διαδικασία ταφής.

*Αποφεύγουν την επίσκεψη σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στις περιοχές που έχουν πληγεί από το MVD για μη επείγουσα ιατρική περίθαλψη ή μη ιατρικούς λόγους.

*Αποφεύγουν οικότοπους που μπορεί να κατοικούνται από νυχτερίδες, όπως σπηλιές ή ορυχεία, καθώς και κάθε μορφή στενής επαφής με άγρια ζώα, συμπεριλαμβανομένων πιθήκων, δασικών αντιλοπών, τρωκτικών και νυχτερίδων, ζωντανών και νεκρών, και κατανάλωση οποιουδήποτε τύπου κρέατος άγριων ζώων.

*Οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τη Ρουάντα στην ΕΕ/ΕΟΧ θα πρέπει να συμβουλεύονται να αναζητούν άμεση ιατρική φροντίδα εάν εμφανίσουν συμπτώματα συμβατά με τον MVD και να αναφέρουν το ταξιδιωτικό τους ιστορικό, καθώς και το πιθανό ιστορικό έκθεσης και στενές επαφές.

Το ECDC βρίσκεται σε επαφή με τον ΠΟΥ Ευρώπης και το CDC της Αφρικής για να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες και αναπτύσσει οδηγίες για τις αρχές δημόσιας υγείας της ΕΕ.

Η Ρουάντα δίνει αυτή τη στιγμή μάχη με την επιδημία του ιού Μάρμπουργκ καθώς οκτώ άνθρωποι έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής.

Ο ιός Μάρμπουργκ ανήκει στην ίδια οικογένεια ιών με τον ιό Έμπολα και προκαλεί σοβαρό αιμορραγικό πυρετό που επηρεάζει πολλαπλά συστήματα οργάνων και μπορεί να περιλαμβάνει έντονη αιμορραγία και προσβάλλει τόσο τους ανθρώπους όσο και τα πρωτεύοντα θηλαστικά.

Η ιογενής λοίμωξη είναι ζωονόσος, που σημαίνει ότι η μετάδοση στον άνθρωπο προήλθε από τα ζώα.

Ο ιός προκαλεί πυρετό, πονοκεφάλους, εμετό και διάρροια.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο ιός Μάρμπουργκ, κατά μέσο όρο, σκοτώνει τους μισούς από τους ανθρώπους που μολύνει.

Αποκλεισμένες παρέμειναν για αρκετές ώρες χθες, Τετάρτη οι γραμμές 7 και 8 του Intercity (ICY) στο Αμβούργο, έπειτα από εντολή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, υπό τον φόβο ότι ζευγάρι επιβατών ενδεχομένως φέρει τον επικίνδυνο ιό Μάρμπουργκ.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε στην Bild ότι ένα ζευγάρι εμφάνισε συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη. Όπως είπε, είχαν έρθει από τη Ρουάντα, όπου είχαν περιθάλψει έναν άνδρα που αργότερα διαγνώστηκε με το ιό Μάρμπουργκ.

«Μένει να δούμε αν όντως είχαν μολυνθεί από τον ιό Μάρμπουργκ», δήλωσε στην γερμανική εφημερίδα.

#JUSTIN : Fire department spokesman Christian Wolter on the current situation on Virus fear at Hamburg Central Station#Germany #HamburgCentralStation #DeadlyVirus #MarburgVirus #GermanPolice pic.twitter.com/SX20972x5D

