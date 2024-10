Ιωνάς Καρούσης: «Μας γονάτισες ρε αδελφέ» – Αβάσταχτος ο πόνος για τον 26χρονο που δολοφονήθηκε στο Τελ Αβίβ

Θλίψη έχει σκορπίσει στο πανελλήνιο η δολοφονία του 26χρονου Ιωνά Καρούση, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (1/10) στην περιοχή Γιάφα, στο Ισραήλ, από άνδρες της Χαμάς.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, με τις προειδοποιητικές σειρήνες να ηχούν και εκρήξεις να ακούγονται σε όλη τη χώρα. Οι δύο δράστες άνοιξαν πυρ μέσα σε συρμό του τραμ, προτού κατέβουν από αυτόν και συνεχίσουν πεζή να πυροβολούν στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο ένας από τους δύο δράστες έπεσε νεκρός επιτόπου και ο άλλος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Ιωνάς Καρούσης ήταν ένα παιδί πανέξυπνο και γλυκό από το ξεκίνημα της ζωής του. Μοναχογιός δύο γιατρών, ενός νευρολόγου και μιας παιδιάτρου, με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη, που εγκαταστάθηκαν στο Ισραήλ το 1988. Δέκα χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο Ιωνάς, που έδωσε άλλο νόημα στις ζωές τους.

Στο σπίτι όλοι μιλούσαν ελληνικά και ο μικρός Ιωνάς έμαθε να τα μιλάει άπταιστα από μικρή ηλικία.

Ο αδικοχαμένος Ιωνάς και οι γονείς του, ποτέ δεν ξέχασαν την Ελλάδα και τους στενούς συγγενείς τους. Κάθε καλοκαίρι, με κάθε ευκαιρία, φρόντιζαν να επισκέπτονται τη χώρα και τους δικούς τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Ο γιος τους ήταν άριστος μαθητής, με κλίση στις τέχνες και τον αθλητισμό. Ένα παιδί που ποτέ δεν τους είχε δημιουργήσει προβλήματα με τη συμπεριφορά του.

Σε ηλικία 12 ετών ξεκίνησε μαθήματα πιάνου, ενώ παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής στο Ισραηλινό Εθνικό Μουσείο. Στο βιογραφικό του περιέγραφε τον εαυτό του ως κοινωνικό άτομο, που αγαπούσε τα αθλήματα και ιδιαίτερα το μπάσκετ.

New video shows the start of the terror attack against Israelis in Tel Aviv tonight.

8 people were murdered pic.twitter.com/3RW96Vu6en

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2024