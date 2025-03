Άμστερνταμ: Τουλάχιστον 5 τραυματίες έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε κεντρική πλατεία – Συνελήφθη ένας ύποπτος

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια επίθεση με μαχαίρι κοντά στην κεντρική πλατεία Νταμ του Άμστερνταμ και ένας ύποπτος συνελήφθη, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει το κίνητρο της επίθεσης. Σύμφωνα με την Αστυνομία του Άμστερνταμ, αν και δεν επιβεβαιώνεται, της επίθεσης είχε προηγηθεί απόπειρα ληστείας.

We’d like to urge people to share any footage of the incident at the Sint Nicolaasstraat nearby the Dam Square with us. You can upload these images via https://t.co/neo7wzzUcU%…

— Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) March 27, 2025