Αμερικανικές εκλογές 2024: Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν την «ιρανική απειλή»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συγχαρεί τον ηγέτη των Ρεπουμπλικανών για τη νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Νετανιάχου.

«Η συζήτηση ήταν θερμή και εγκάρδια», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Οι δύο τους συζήτησαν «την ιρανική απειλή» και την ανάγκη να συνεργαστούν για την ασφάλεια του Ισραήλ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

🇮🇱🇺🇸 NETANYAHU CONGRATULATES DONALD TRUMP:

“Your Historic Return To The White House Marks A New Beginning For America And Reinforces The Strong Alliance Between Israel And America. This Is A Monumental Victory.” pic.twitter.com/SmG3mokMld

— Militant Tracker (@MilitantTracker) November 6, 2024