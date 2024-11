Αμερικανικές εκλογές 2024: Οργή και μηνύματα… μίσους στο Χόλιγουντ για την εκλογή Τραμπ – «Το παιδί μου κλαίει με λυγμούς»

Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις Αμερικανικές εκλογές 2024 που σήμανε την επιστροφή του στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ δεν έγινε δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από μέλη της αμερικανικής showbiz.

Αναρτήσεις γεμάτες απορία για το εκλογικό αποτέλεσμα, εκφράσεις οργής και απόγνωσης αλλά και μηνύματα… μίσους συνθέτουν ένα σκηνικό που αποτυπώνει την πόλωση, αλλά και την απογοήτευση πολλών καλλιτεχνών για την εκλογική εξέλιξη.

«Είναι η εποχή να γίνουμε κακοί»

Η Κάρα Ντελεβίν, το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός, έστειλε το δικό της μήνυμα μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές του 2024.

Παρότι το διάσημο μοντέλο δεν έχει δικαίωμα ψήφου αφού είναι από τη Μεγάλη Βρετανία έκανε μια δημοσίευση στα social media αντιδρώντας στο γεγονός ότι εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο.

Συγκεκριμένα, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έγραψε: «Ένα μήνυμα προς τους φίλους μου. Ο Τραμπ θα κερδίσει τον Λευκό Οίκο. Το Κόμμα των Ρεπουμπλικανών. Αυτό είναι οδυνηρό, ναι, αλλά και απελευθερωτικό. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάθε μέρα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια μια κόλαση για τους φασίστες, τους μισογύνηδες, τους φανατικούς και τους ψεύτες. Αυτή δεν είναι η στιγμή να συρρικνωθούμε. Ούτε η στιγμή να απελπιστούμε. Είναι η ώρα για την κλασική Disney, κάπως γκέι, απίστευτα καλοντυμένη, απίστευτα κουλ κακία. Είναι η ώρα για τον πανκ ροκ ανταρτοπόλεμο. Είναι η εποχή να γίνουμε κακοί. Κάντε τέχνη. Γαμ@@@@ τους. Συγκεντρώστε δύναμη. Θα μάθουν πως το πιο δύσκολο πράγμα όταν κερδίζεις την εξουσία είναι να την διατηρήσεις».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

«Τουλάχιστον, δεν είναι μαύρη γυναίκα»

Από την πλευρά της, η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του «One Tree Hill», Σοφία Μπους, έγραψε χαρακτηριστικά: «Έκανες σπουδαία δουλειά Αμερική, δίνοντας στη συμμορία MAGA περισσότερη δύναμη. Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι το βλέπουν αυτό και ακόμα λένε ”Αλλά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι μια μαύρη γυναίκα!” στην ιδιωτικότητα των σπιτιών τους απόψε. Η καρδιά μου έχει ραγίσει».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

Great job giving the MAGA gang more power, America. Wonder how many folks are seeing this and STILL saying “But but but at least he’s not a Black woman!” in the privacy of their homes tonight. My heart is broken 💔 https://t.co/Qiuh1PKTsd — Sophia Bush (@SophiaBush) November 6, 2024

«Το παιδί μου κλαίει με λυγμούς»

Η Κριστίνα Απλγκεΐτ πολύ γνωστή για τον ρόλο της στην δημοφιλέστατη σειρά «Παντρεμένοι με παιδιά» δεν έκρυψε σε καμία περίπτωση την οργή και την απογοήτευσή της για το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Γιατί; Εξηγήστε μου τους λόγους σας, γιατί;;;; Το παιδί μου κλαίει με λυγμούς επειδή μπορεί να της αφαιρεθούν τα δικαιώματά της ως γυναίκα. Γιατί; Και να διαφωνείτε, παρακαλώ κάντε μου unfollow».

Συνέχισε με μια ξεχωριστή ανάρτηση: «Παρακαλώ, κάντε μου unfollow αν ψηφίσατε κατά των γυναικείων δικαιωμάτων. Κατά των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ναι, αυτό. Κάντε μου unfollow γιατί αυτό που κάνατε είναι εξωπραγματικό. Δεν θέλω οπαδούς σαν κι εσάς. Οπότε, ναι. Έγινε».

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις

Why? Give me your reasons why????? My child is sobbing because her rights as a woman may be taken away. Why?And if you disagree , please unfollow me. — christina applegate (@1capplegate) November 6, 2024

Please unfollow me if you voted against female rights. Against disability rights. Yeah that. Unfollow me because what you did is unreal. Don’t want followers like this. So yeah. Done. Also after today I will be shutting down this fan account that I have had for so many years… — christina applegate (@1capplegate) November 6, 2024

«Η καρδιά μου ραγίζει»

Η γνωστή ηθοποιός Λίλι Ρέινχαρτ εξέφρασε επίσης την απορία της για το τελικό αποτέλεσμα και αναφέρθηκε στις κατηγορίες που έχει αντιμετωπίσει ο Τραμπ για σεξουαλική παρενόχληση. «Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς μπορεί να νιώθουν οι γυναίκες που βγήκαν μπροστά και αποκάλυψαν τη σεξουαλική επίθεση που δέχτηκαν από τον Τραμπ. Βλέποντας εκατομμύρια ανθρώπους να ψηφίζουν τον θύτη τους. Η καρδιά μου ραγίζει απόλυτα για αυτές τις γυναίκες. Σας πιστεύω και λυπάμαι πολύ».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

I cannot fathom the feeling of the women who came forward about their sexual assault at the hands of Trump. Seeing millions of people vote for their abuser.

My heart absolutely breaks for these women. I believe you, and I am so sorry. — Lili Reinhart (@lilireinhart) November 6, 2024

«Πωλείται η δημοκρατία»

Ο συγγραφέας μυθιστορημάτων τρόμου Στίβεν Κινγκ μοιράστηκε, επίσης, την άποψή του για το σημερινό πολιτικό κλίμα:

«Υπάρχει μια πινακίδα που μπορείτε να δείτε σε πολλά καταστήματα που πωλούν όμορφα, αλλά εύθραυστα αντικείμενα. Υπέροχα για να τα βλέπετε, απολαυστικά για να τα κρατάτε, αλλά μόλις τα σπάσετε, τότε πωλούνται. Το ίδιο μπορείτε να πείτε και για τη δημοκρατία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

There’s a sign you can see in many shops that sell beautiful but fragile items: LOVELY TO LOOK AT, DELIGHTFUL TO HOLD, BUT ONCE YOU BREAK IT, THEN IT’S SOLD.

You can say the same about democracy. — Stephen King (@StephenKing) November 6, 2024

«Σας μισώ όλους»

Η ηθοποιός και ράπερ Κάρντι Μπι ήταν… λιτή αλλά περιεκτική: «Σας μισώ όλους» έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

«Άρα οι εκλογές δεν είναι νοθευμένες»;

Ο παρουσιαστής Άντι Κοέν, αναφερόμενος στο ιστορικό του Τραμπ που κάνει αβάσιμους ισχυρισμούς για εκλογική απάτη, σημείωσε: «Άρα οι εκλογές δεν είναι νοθευμένες;;;;».