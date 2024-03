Αλβανία: Σάλος από χειρονομία του Ράμα σε γυναίκα δημοσιογράφο

Αίσθηση προκαλεί η χειρονομία του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, ο οποίος κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στα Τίρανα άπλωσε το χέρι του προς το πρόσωπο μίας δημοσιογράφου και στη συνέχεια την έσπρωξε.

Το περιστατικό κατέγραψαν οι κάμερες. Η δημοσιογράφος Αμπρόζια Μέτα του έκανε ερώτηση, αναφορικά με την επένδυση σε νησί της Αλβανίας που φέρεται ότι θα κάνει ο γαμπρός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντοναλντ Τραμπ. Τότε ο Έντι Ράμα απλώνει το χέρι και την σπρώχνει στο πρόσωπο. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε βίαιη. Κάποιες διεθνείς οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των δημοσιογράφων τη χαρακτήρισαν ως παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας.

Η Αμπρόζια Μέτα, ρώτησε για το σχέδιο στο νησί Σαζάν – μια περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή – όπου έχει αναφερθεί ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα συμμετάσχει στην κατασκευή ακινήτων για το τουριστικό εμπόριο.

#Albania: Women Press Freedom denounces PM Edi Rama’s aggression towards #AmbroziaMeta. It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader has shown contempt toward critical press. We stand with Meta & demand Rama apologizes & treats journalists with respect. pic.twitter.com/nvYqI6BByD

