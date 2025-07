Air India: Στο μικροσκόπιο τα προβλήματα ψυχικής υγείας του πιλότου – Τι ισχύει για τους διακόπτες καυσίμων

Η συντριβή του αεροσκάφους της Air India, που στοίχισε τη ζωή σε 260 ανθρώπους στην Ινδία, συνεχίζει να προκαλεί βαθιά θλίψη αλλά και σοβαρά ερωτήματα γύρω από τα αίτια του δυστυχήματος. Νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας φέρνουν στο επίκεντρο τη συμπεριφορά των πιλότων και ιδίως του κυβερνήτη, καθώς «αντιμετώπιζε θέματα ψυχικής υγείας».

Ο Sumeet Sabharwal, κυβερνήτης του μοιραίου αεροσκάφους και πιλότος με εμπειρία άνω των 8.200 ωρών πτήσης, χειριζόταν το Boeing 787 Dreamliner όταν, λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση της πτήσης Air India 171 στις 12 Ιουνίου, δύο διακόπτες καυσίμων απενεργοποιήθηκαν, προκαλώντας καταστροφική απώλεια ισχύος και τη συντριβή του αεροσκάφους στην κατοικημένη περιοχή Meghani Nagar.

Από την πρόσκρουση σκοτώθηκαν 241 επιβάτες και άλλα 19 άτομα στο έδαφος.

Air India crashed after taking off. The plane was seen struggling to gain altitude before crashing into a fire ball.. Over 200 people were on board..#AirIndiaCrash pic.twitter.com/xacH20AlSe

