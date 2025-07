Βίντεο: Αστυνομικοί παρέδωσαν πίτσα έπειτα από σύλληψη διανομέα – «Πρέπει να είναι ακόμα ζεστή»

Αστυνομικοί στην Αριζόνα των ΗΠΑ μετατράπηκαν σε… διανομείς, καθώς παρέδωσαν πίτσα σε μια έκπληκτη πελάτισσα αφού ο διανομέας της εταιρείας Grubhub, μια πλατφόρμας online delivery, συνελήφθη κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις στην πόλη Τέμπε και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το ίδιο το αστυνομικό τμήμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα: «Όταν ο οδηγός της GrubHub συλλαμβάνεται… Η αστυνομία του Τέμπε παραδίδει».

Στο βίντεο φαίνεται η πελάτισσα να ανοίγει την πόρτα και να συναντά δύο αστυνομικούς να κρατούν την παραγγελία της.

When a delivery driver was arrested during a traffic stop, our officers made sure the pizza still got to the customer. The order was Hot-N-Ready, and the suspect was Caught-N-Steady. 🍕🚨 We’re committed to serving our community 24/7—whether it’s safety or pizza delivery! pic.twitter.com/mjwy9KXPIk — Tempe Police Department (@TempePolice) July 12, 2025



«Γεια σας», τους λέει.

«Πώς είστε;» ρωτά ένας από τους αστυνομικούς.

«Καλά. Εσείς;» απαντά εκείνη.

«Πολύ καλά. Μπράντι;» συνεχίζει ο αστυνομικός επιβεβαιώνοντας το όνομα της παραλήπτριας. «Ναι», απαντά η γυναίκα.

Τότε ο αστυνομικός εξηγεί: «Ο οδηγός της GrubHub συνελήφθη, αλλά σας παραδώσαμε εμείς την πίτσα».

«Το εκτιμώ πραγματικά», τους απαντά.

«Πρέπει να είναι ακόμα ζεστή», συμπληρώνει ο δεύτερος αστυνομικός.

Arizona police officers deliver pizza to shocked customer after arresting Grubhub driver: ‘Should still be warm’ https://t.co/p3c9dxOFZl pic.twitter.com/9XN7Sha4rf — New York Post (@nypost) July 14, 2025



Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X, το αστυνομικό τμήμα σημείωσε: «Όταν ένας διανομέας συνελήφθη κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, οι αστυνομικοί μας φρόντισαν η πίτσα να φτάσει στον πελάτη. Η παραγγελία ήταν Hot-N-Ready, και ο ύποπτος Caught-N-Steady».

«Είμαστε δεσμευμένοι να εξυπηρετούμε την κοινότητα 24/7. Είτε πρόκειται για ασφάλεια είτε για παράδοση πίτσας!».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός της Grubhub συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και συμμετοχή σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας.