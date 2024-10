Αιματοκύλισμα στην Γάζα: Ξεπέρασαν τους 90 οι νεκροί – Στους 40 οι παγιδευμένοι στα συντρίμμια – Προσοχή, σκληρές εικόνες

Τουλάχιστον 93 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από πλήγμα του Ισραήλ εναντίον κτηρίου κατοικιών στην πόλη Μπέιτ Λαχία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και την πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ο αριθμός των μαρτύρων από το μακελειό στην κατοικία που ανήκει στην οικογένεια Αμπουνάσρ στην Μπέιτ Λαχία αυξήθηκε σε 93 και περίπου 40 άνθρωποι θεωρείται ότι βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Γιατροί δήλωσαν ότι 20 παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών. «Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται ακόμα κάτω από τα χαλάσματα και στους δρόμους και τα ασθενοφόρα και τα πληρώματα της πολιτικής προστασίας δεν μπορούν να τα φθάσουν», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι γνωρίζει τους ισχυρισμούς για σχεδόν 100 νεκρούς στην νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στο Μπεΐτ Λαχίγια, αλλά τονίζει ότι ο αριθμός που δόθηκε από τις αρχές της Χαμάς μπορεί να είναι ανακριβής.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, οι IDF δηλώνουν ότι είναι ενήμεροι για τις αναφορές, αλλά το περιστατικό βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση. «Οι IDF καλούν τα μέσα ενημέρωσης να είναι προσεκτικά με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τη Χαμάς, όπως έχει αποδειχθεί σε πολλά προηγούμενα γεγονότα», αναφέρει ο στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός είναι γνωστό ότι συχνά αμφισβητεί τα στοιχεία για τις ανθρώπινες απώλειες που δημοσιεύει το γραφείο Ενημέρωσης της Χαμάς, λέγοντας ότι πολλές φορές είναι υπερεκτιμημένα.

Ο Μαρουάν αλ Χαμς στέλεχος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου δήλωσε ότι 17 άνθρωποι αγνοούνται κάτω από τα ερείπια και πρόσθεσε ότι θα θεωρηθούν νεκροί. Άλλοι 150 είναι τραυματίες.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters δείχνει πολλά πτώματα καλυμμένα με κουβέρτες να κείτονται στο έδαφος μπροστά από ένα βομβαρδισμένο κτήριο. Πτώματα και επιζώντες ανασύρονται από τα συντρίμμια, καθώς γείτονες σπεύδουν να βοηθήσουν.

🚨 BEIT LAHIYA MASSACRE 🚨

The Israeli military conducted a large-scale airstrike, martyring over 109 Palestinians, including women and children, by levelling a five-story residential building in Beit Lahia, which housed 200 displaced individuals. Over 40 people remain missing… pic.twitter.com/qblWgf1YLh

— Somi (@AbuMondayy) October 29, 2024