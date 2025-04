Άγιος Δομίνικος: Στους 124 ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση οροφής νυχτερινού κέντρου

Τουλάχιστον 124 είναι οι νεκροί και πάνω από 150 οι τραυματίες από την κατάρρευση τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη οροφής ενός νυχτερινού κέντρου στο Σάντο Ντομίνγκο, πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης σήμερα, 18:00 ώρα Ελλάδας.

BREAKING:

The death toll keeps rising after the roof collapse at a nightclub in the Dominican capital city Santo Domingo on Wednesday morning.

124 people are confirmed dead, including several former Major League Baseball players.

