Αυτοί είναι οι φετινοί νικητές των American Music Awards 2021 – ΒΙΝΤΕΟ

Η 49η τελετή απονομής των American Music Awards έγινε φέτος στο Microsoft Theater του Λος Άντζελες. Παρουσιάστρια ήταν η Cardi B και ήταν η δεύτερη ράπερ τραγουδίστρια, που έκανε την παρουσίαση του θεσμού, μετά την Queen Latifah το 1995.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Την παραγωγή της εκδήλωσης έκανε η εταιρία MRC Live & Alternative που είναι η συνέχεια της εταιρίας που είχε ιδρύσει ο Dick Clark.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για βραβεία έλαβε φέτος η Olivia Rodrigo, ενώ οι BTS, Doja Cat και Megan Thee Stallion κέρδισαν από τρία βραβεία.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έκαναν live εμφανίσεις ήταν οι Silk Sonic, οι BTS μόνοι τους και μαζί με τους Coldplay, η Olivia Rodrigo, η Jennifer Lopez, οι New Kids on the Block μαζί με τους New Edition, κ.ά.

American Music Awards 2021: Οι νικητές των μουσικών βραβείων:

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Νικητές: BTS

Υποψήφιοι: Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, The Weeknd.

Νέος Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Νικήτρια: Olivia Rodrigo

Υποψήφιοι: 24kGoldn, Giveon, Masked Wolf, The Kid Laroi.

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

Νικητής: Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)”

Υποψήφια: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) – “Leave The Door Open”, Cardi B – “Up”, Olivia Rodrigo – “Drivers License”, The Weeknd – “Save Your Tears”.

Καλύτερη Συνεργασία της Χρονιάς

Νικητές: Doja Cat featuring SZA – “Kiss Me More”

Υποψήφιοι: 24kGoldn featuring Iann Dior – “Mood”, Bad Bunny and Jhay Cortez – “Dakiti”, Chris Brown and Young Thug – “Go Crazy”, Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Giveon – “Peaches”.

Καλύτερος Άνδρας Pop Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Νικητής: Ed Sheeran

Υποψήφιοι: Drake, Justin Bieber, Lil Nas X, The Weeknd.

Καλύτερη Γυναίκα Pop Καλλιτέχνις της Χρονιάς

Νικήτρια: Taylor Swift

Υποψήφιοι: Ariana Grande, Doja Cat, Dua Lipa, Olivia Rodrigo.

Καλύτερος Άνδρας Hip-Hop Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Νικητής: Drake

Υποψήφιοι: Lil Baby, Moneybagg Yo, Polo G, Pop Smoke.

Καλύτερη Γυναίκα Hip-Hop Καλλιτέχνις της Χρονιάς

Νικήτρια: Megan Thee Stallion

Υποψήφιοι: Cardi B, Coi Leray, Erica Banks, Saweetie.

Καλύτερος Άνδρας R&B Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Νικητής: The Weeknd

Υποψήφιοι: Chris Brown, Giveon, Tank, Usher.

Καλύτερη Γυναίκα R&B Καλλιτέχνις της Χρονιάς

Νικήτρια: Doja Cat

Υποψήφιοι: H.E.R., Jazmine Sullivan, Jhené Aiko, SZA.

Καλύτερος Rock Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Νικητής: Machine Gun Kelly

Υποψήφιοι: AJR, All Time Low, Foo Fighters, Glass Animals.

Καλύτερο Pop Ντουέτο ή Συγκρότημα της Χρονιάς

Νικητές: BTS

Υποψήφιοι: AJR, Glass Animals, Maroon 5, Silk Sonic.

Καλύτερο Pop Τραγούδι της Χρονιάς

Νικητής: BTS – “Butter”

Υποψήφιοι: Doja Cat featuring SZA – “Kiss Me More”, Dua Lipa – “Levitating”, Olivia Rodrigo – “Drivers License”, The Weeknd and Ariana Grande – “Save Your Tears (Remix)”.

Καλύτερο Pop Αλμπουμ της Χρονιάς

Νικήτρια: Taylor Swift – Evermore

Υποψήφιοι: Ariana Grande – Positions, Dua Lipa – Future Nostalgia, Olivia Rodrigo – Sour, The Kid Laroi – F*ck Love.

Καλύτερο Hip-Hop Τραγούδι της Χρονιάς

Νικήτρια: Cardi B – “Up”

Υποψήφιοι: Internet Money featuring Gunna, Don Toliver and Nav – “Lemonade”, Lil Tjay featuring 6lack – “Calling My Phone”, Polo G – “Rapstar”, Pop Smoke – “What You Know Bout Love”.

Καλύτερο Hip-Hop Αλμπουμ της Χρονιάς

Νικήτρια: Megan Thee Stallion – Good News

Υποψήφιοι: Drake – Certified Lover Boy, Juice Wrld – Legends Never Die, Pop Smoke – Shoot for the Stars, Aim for the Moon, Rod Wave – SoulFly.

Καλύτερο R&B Τραγούδι της Χρονιάς

Νικητές: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) – “Leave the Door Open”

Υποψήφιοι: Chris Brown and Young Thug – “Go Crazy”, Giveon – “Heartbreak Anniversary”, H.E.R. – “Damage”, Jazmine Sullivan – “Pick Up Your Feelings”.

Καλύτερο R&B Αλμπουμ της Χρονιάς

Νικήτρια: Doja Cat – Planet Her

Υποψήφιοι: Giveon – When It’s All Said and Done… Take Time, H.E.R. – Back of My Mind, Jazmine Sullivan – Heaux Tales, Queen Naija – Missunderstood.