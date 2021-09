MTV Video Music Awards: Αυτοί είναι οι νικητές

Τα MTV Video Music Awards ή αλλιώς VMAs όπως τα λένε, είναι ένας θεσμός που ιδρύθηκε το 1984 από το μουσικό τηλεοπτικό κανάλι MTV και θεωρήθηκαν τα εναλλακτικά βραβεία από τα Grammy.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Για φέτος, το 2021, οι υποψήφιοι και οι νικητές είναι οι εξής:

Βίντεο της χρονιάς

Νικητής: Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)”

Yποψήφιοι:

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

DJ Khaled ft. Drake – “Popstar” (starring Justin Bieber)

Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More”

Ed Sheeran – “Bad Habits”

The Weeknd – “Save Your Tears”

Καλλιτέχνης της χρονιάς

Νικητής: Justin Bieber

Yποψήφιοι: Ariana Grande, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo, Taylor Swift

Τραγούδι της χρονιάς

Νικητής: Olivia Rodrigo – “Drivers License”

Yποψήφιοι:

24kGoldn ft. Iann Dior – “Mood”

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave the Door Open”

BTS – “Dynamite”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

Dua Lipa – “Levitating”

Καλύτερος (-η) νέος καλλιτέχνης

Νικητής: Olivia Rodrigo

Yποψήφιοι: 24kGoldn, Giveon, The Kid LAROI, Polo G, Saweetie

Ξεχωριστή προωθητική εμφάνιση της χρονιάς

Νικητής: Olivia Rodrigo – “Drivers License”

Yποψήφιοι:

September 2020: Wallows – “Are You Bored Yet?”

October 2020: Ashnikko – “Daisy”

November 2020: SAINt JHN – “Gorgeous”

December 2020: 24kGoldn – “Coco”

January 2021: JC Stewart – “Break My Heart”

February 2021: Latto – “Sex Lies”

March 2021: Madison Beer – “Selfish”

April 2021: The Kid LAROI – “Without You”

June 2021: girl in red “Serotonin”

July 2021: Fousheé – “my slime”

August 2021: jxdn – “Think About Me”

Καλύτερη συνεργασία

Νικητής: Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More”

Yποψήφιοι:

24kGoldn ft. Iann Dior – “Mood”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

Drake ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later”

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches”

Miley Cyrus ft. Dua Lipa – “Prisoner”



Καλύτερη Pop

Νικητής: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches”

Yποψήφιοι:

Ariana Grande – “Positions”

Billie Eilish – “Therefore I Am”

BTS – “Butter”

Harry Styles – “Treat People With Kindness”

Olivia Rodrigo – “Good 4 U”

Shawn Mendes – “Wonder”

Taylor Swift – “Willow”



Καλύτερη Hip Hop

Νικητής: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – “Franchise”

Yποψήφιοι:

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

Drake ft. Lil Durk – “Laugh Now Cry Later”

Lil Baby ft. Megan Thee Stallion – “On Me (remix)”

Moneybagg Yo – “Said Sum”

Polo G – “RAPSTAR”

Καλύτερo Rock

Νικητής: John Mayer – “Last Train Home”

Yποψήφιοι:

Evanescence – “Use My Voice”

Foo Fighters – “Shame Shame”

The Killers – “My Own Soul’s Warning”

Kings Of Leon – “The Bandit”

Lenny Kravitz – “Raise Vibration”

Καλύτερo Alternative

Νικητής: Machine Gun Kelly ft. Blackbear – “My Ex’s Best Friend”

Yποψήφιοι:

Bleachers – “Stop Making This Hurt”

Glass Animals – “Heat Waves”

Imagine Dragons – “Follow You”

Twenty One Pilots – “Shy Away”

Willow ft. Travis Barker – “Transparent Soul”

Καλύτερo Latin

Νικητής: Billie Eilish & ROSALÍA – “Lo Vas A Olvidar”

Yποψήφιοι:

Bad Bunny x Jhay Cortez – “Dákiti”

Black Eyed Peas and Shakira – “Girl Like Me”

J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy – “Un Dia (One Day)”

Karol G – “Bichota”

Maluma – “Hawái”

Καλύτερo R&B

Νικητής: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave the Door Open”

Yποψήφιοι:

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – “Brown Skin Girl”

Chris Brown and Young Thug – “Go Crazy”

Giveon – “Heartbreak Anniversary”

H.E.R. ft. Chris Brown – “Come Through”

SZA – “Good Days”

Συγκρότημα της χρονιάς

Νικητές: BTS

Yποψήφιοι: Blackpink, CNCO, Foo Fighters, Jonas Brothers, Maroon 5, Silk Sonic, Twenty One Pilots