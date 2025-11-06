Αυστρία: Ανακαλύφθηκε αποθήκη όπλων – Οι αρχές την συνδέουν με την Χαμάς

Η υπηρεσία πληροφοριών, στην Αυστρία, ανακάλυψε στη Βιέννη μια κρυψώνα όπλων που πιστεύεται ότι συνδέεται με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και προοριζόταν για χρήση σε «πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη», ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη.

Ένας 39χρονος άγνωστος Βρετανός πολίτης, ο οποίος φέρεται να «έχει στενούς δεσμούς με την αποθήκη όπλων», συνελήφθη τη Δευτέρα στο Λονδίνο, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών. «Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, οι ισραηλινές ή εβραϊκές οργανώσεις στην Ευρώπη ήταν πιθανό να αποτελέσουν στόχους αυτών των επιθέσεων», πρόσθεσε.

Η αποθήκη όπλων και ο ύποπτος ήταν μέρος μιας διεθνούς συντονισμένης έρευνας της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της χώρας, ή DSN, «για μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση που έχει δεσμούς με τη Χαμάς».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, το υπουργείο δήλωσε ότι η υπηρεσία πληροφοριών βρήκε «υποψίες ότι μια ομάδα έχει φέρει όπλα στην Αυστρία για να τα χρησιμοποιήσει σε πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη».

Η κρυψώνα με τα όπλα, η οποία πιστεύεται ότι ανήκει σε αδιευκρίνιστες ξένες επιχειρήσεις που συνδέονται με τη Χαμάς, ανακαλύφθηκε σε μια βαλίτσα σε μια ενοικιαζόμενη αποθήκη στη Βιέννη και περιείχε πέντε πιστόλια και 10 συνοδευτικούς γεμιστήρες.

«Η τρέχουσα υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών διαθέτει ένα εξαιρετικό διεθνές δίκτυο και λαμβάνει συνεπή μέτρα κατά όλων των μορφών εξτρεμισμού», δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ. «Η αποστολή είναι σαφής: μηδενική ανοχή στους τρομοκράτες».

Η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο 39χρονος συνελήφθη στο κέντρο του Λονδίνου τη Δευτέρα από ειδικούς αξιωματικούς της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων της NCA. Έχει τεθεί υπό κράτηση μέχρι να εμφανιστεί στο Δικαστήριο του Westminster Magistrates’ Court την ερχόμενη Δευτέρα.