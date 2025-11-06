Αυστρία: Ανακαλύφθηκε αποθήκη όπλων – Οι αρχές την συνδέουν με την Χαμάς

Enikos Newsroom

διεθνή

Αυστρία: Ανακαλύφθηκε αποθήκη όπλων – Οι αρχές την συνδέουν με την Χαμάς

Η υπηρεσία  πληροφοριών, στην Αυστρία, ανακάλυψε στη Βιέννη μια κρυψώνα όπλων που πιστεύεται ότι συνδέεται με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και προοριζόταν για χρήση σε «πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη», ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη.

Ένας 39χρονος άγνωστος Βρετανός πολίτης, ο οποίος φέρεται να «έχει στενούς δεσμούς με την αποθήκη όπλων», συνελήφθη τη Δευτέρα στο Λονδίνο, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών. «Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της έρευνας, οι ισραηλινές ή εβραϊκές οργανώσεις στην Ευρώπη ήταν πιθανό να αποτελέσουν στόχους αυτών των επιθέσεων», πρόσθεσε.

Η αποθήκη όπλων και ο ύποπτος ήταν μέρος μιας διεθνούς συντονισμένης έρευνας της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών της χώρας, ή DSN, «για μια παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση που έχει δεσμούς με τη Χαμάς».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, το υπουργείο δήλωσε ότι η υπηρεσία πληροφοριών βρήκε «υποψίες ότι μια ομάδα έχει φέρει όπλα στην Αυστρία για να τα χρησιμοποιήσει σε πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη».

Η κρυψώνα με τα όπλα, η οποία πιστεύεται ότι ανήκει σε αδιευκρίνιστες ξένες επιχειρήσεις που συνδέονται με τη Χαμάς, ανακαλύφθηκε σε μια βαλίτσα σε μια ενοικιαζόμενη αποθήκη στη Βιέννη και περιείχε πέντε πιστόλια και 10 συνοδευτικούς γεμιστήρες.

«Η τρέχουσα υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και Πληροφοριών διαθέτει ένα εξαιρετικό διεθνές δίκτυο και λαμβάνει συνεπή μέτρα κατά όλων των μορφών εξτρεμισμού», δήλωσε ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ. «Η αποστολή είναι σαφής: μηδενική ανοχή στους τρομοκράτες».

Η βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο 39χρονος συνελήφθη στο κέντρο του Λονδίνου τη Δευτέρα από ειδικούς αξιωματικούς της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων της NCA. Έχει τεθεί υπό κράτηση μέχρι να εμφανιστεί στο Δικαστήριο του Westminster Magistrates’ Court την ερχόμενη Δευτέρα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέντε παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου

Η ΕΛΛΟΚ ενδυναμώνει τους εκπροσώπους των ασθενών μέσω του προγράμματος «HPV: Closing the Gap»

Ακίνητα: Τι αναφέρει η νέα απόφαση για το φορομπόνους ύψους έως και 16.000 ευρώ

Νέα έρευνα – βόμβα της ΕΝΥΠΕΚΚ για τις συντάξεις – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Πώς να καθαρίσεις τη μνήμη cache του iPhone σου και να διορθώσεις οριστικά την αργή απόδοσή του

Δύο μετεωρίτες προσέκρουσαν στην επιφάνεια της Σελήνης – Αστρονόμος από την Ιαπωνία κατάφερε να τους καταγράψει – Δείτε βίν...
περισσότερα
15:27 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης έστειλε συλλυπητήρια σε… ζωντανούς – «Λυπούμαστε ειλικρινά»

Η μεγαλύτερη εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης στην πολιτεία Μέιν, στις ΗΠΑ, ζήτησε συγγνώμη αφ...
14:22 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Λούβρο: Πόρισμα – καταπέλτης για τα κενά ασφαλείας – Η διοίκηση προτίμησε την «προβολή» και παραμέλησε την προστασία των θησαυρών

Μια σκληρή κριτική δέχεται το Μουσείο του Λούβρου μετά τη θεαματική ληστεία του περασμένου μήν...
14:10 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Αντζελίνα Τζολί: Επισκέφθηκε την Ουκρανία και οι αρχές επιστράτευσαν τον οδηγό της

Μια απρόσμενη τροπή πήρε η επίσκεψη της Αντζελίνα Τζολί στην Ουκρανία, καθώς το ανθρωπιστικό τ...
13:46 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Το Παρίσι κληρώνει… τάφους: Λανσάρει λοταρία για τα ιστορικά κοιμητήρια – Οι τυχεροί θα αναπαυθούν δίπλα στον Τζιμ Μόρισον

Μια ασυνήθιστη… λοταρία ανακοίνωσε ο δήμος του Παρισιού, στην οποία αντί για χρηματικό έ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς