Αυστραλία: Κήρυξε την Κυριακή (21/12) ημέρα εθνικού πένθους για τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Η Αυστραλία κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, καθώς θα συμπληρωθεί μία εβδομάδα από την επίθεση δύο ενόπλων σε εκδήλωση με αφορμή εβραϊκή γιορτή στη δημοφιλή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Την ανακοίνωση έκανε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, επισημαίνοντας ότι η χώρα θα αποτίσει φόρο τιμής στα 15 θύματα της επίθεσης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η συγκεκριμένη ημέρα έχει στόχο να ενώσει την κοινωνία και να σταθεί δίπλα σε όσους επλήγησαν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η ημέρα αυτή θα είναι ευκαιρία να σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, να την αγκαλιάσουμε και να μοιραστούμε την οδύνη όλων των Αυστραλών».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP