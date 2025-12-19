Αυστραλία: Κήρυξε την Κυριακή (21/12) ημέρα εθνικού πένθους για τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Σύνοψη από το

  • Η Αυστραλία κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, μία εβδομάδα μετά τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.
  • Η χώρα θα αποτίσει φόρο τιμής στα 15 θύματα της επίθεσης δύο ενόπλων σε εκδήλωση με αφορμή εβραϊκή γιορτή.
  • Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι τόνισε ότι η ημέρα αυτή θα είναι ευκαιρία «να σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, να την αγκαλιάσουμε και να μοιραστούμε την οδύνη όλων των Αυστραλών».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αυστραλία: Κήρυξε την Κυριακή (21/12) ημέρα εθνικού πένθους για τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Η Αυστραλία κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, καθώς θα συμπληρωθεί μία εβδομάδα από την επίθεση δύο ενόπλων σε εκδήλωση με αφορμή εβραϊκή γιορτή στη δημοφιλή παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Την ανακοίνωση έκανε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, επισημαίνοντας ότι η χώρα θα αποτίσει φόρο τιμής στα 15 θύματα της επίθεσης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η συγκεκριμένη ημέρα έχει στόχο να ενώσει την κοινωνία και να σταθεί δίπλα σε όσους επλήγησαν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η ημέρα αυτή θα είναι ευκαιρία να σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, να την αγκαλιάσουμε και να μοιραστούμε την οδύνη όλων των Αυστραλών».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

