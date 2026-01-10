Αυστραλία: Εθνική καταστροφή εξαιτίας των πυρκαγιών

  • Οι αρχές στην Αυστραλία κήρυξαν κατάσταση καταστροφής, δίνοντας στις πυροσβεστικές δυνάμεις εξουσίες έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές που έχουν ήδη καταστρέψει σπίτια και τεράστιες δασικές εκτάσεις στα νοτιοανατολικά της χώρας.
  • Τουλάχιστον 130 κατασκευές έχουν καταστραφεί σε όλη την πολιτεία, ενώ δέκα μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτα και θα χρειαστούν «μέρες, αν όχι εβδομάδες» για να τεθούν υπό έλεγχο.
  • Η πρωθυπουργός της πολιτείας, Τζασίντα Άλαν, τόνισε πως η εκκένωση περιοχών θα γίνεται με εντολή της Πυροσβεστικής, υπογραμμίζοντας: «Αν σας πουν να φύγετε, φύγετε».
Οι αρχές στην Αυστραλία κήρυξαν κατάσταση καταστροφής, δίνοντας στις πυροσβεστικές δυνάμεις εξουσίες έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές που έχουν ήδη καταστρέψει σπίτια και τεράστιες δασικές εκτάσεις στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, καθώς ένα ισχυρό κύμα καύσωνα κάλυψε την πολιτεία της Βικτώρια μέσα στην εβδομάδα, με τους θερμούς ανέμους να ενισχύουν τις φλόγες. Μία από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές έχει ήδη κάψει σχεδόν 150.000 εκτάρια κοντά στο Λόνγκγουντ, αφήνοντας πίσω της εικόνες απόλυτης καταστροφής.

Η πρωθυπουργός της πολιτείας, Τζασίντα Άλαν, τόνισε πως η εκκένωση περιοχών θα γίνεται με εντολή της Πυροσβεστικής, υπογραμμίζοντας: «Όλα έχουν να κάνουν με την προστασία των ζωών. Αν σας πουν να φύγετε, φύγετε». Παράλληλα, ανέφερε ότι τρία άτομα που αγνοούνταν σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές βρέθηκαν σώα.

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, Τιμ Βίμπους, δήλωσε πως τουλάχιστον 130 κατασκευές έχουν καταστραφεί σε όλη την πολιτεία — ανάμεσά τους σπίτια, υπόστεγα και αποθήκες. Όπως είπε, «έχουμε δει σημαντικό αριθμό ζώων, καλλιεργήσιμων εκτάσεων και αμπελώνων που έχουν επίσης πληγεί ή καταστραφεί». Παρά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, ο αξιωματούχος επεσήμανε ότι δέκα μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτα και θα χρειαστούν «μέρες, αν όχι εβδομάδες» για να τεθούν υπό έλεγχο.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ξεσπάσουν νέες πυρκαγιές λόγω των κεραυνών που σημειώθηκαν το απόγευμα και τη νύχτα της Πέμπτης, ενώ οι πιο επικίνδυνες εστίες παραμένουν σε αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές, όπου οι κοινότητες αριθμούν μόλις μερικές εκατοντάδες κατοίκους.

Στην περιοχή Γουάλβα, μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε θάμνους, θυμίζοντας σε πολλούς τις φονικές πυρκαγιές του «Μαύρου Καλοκαιριού» του 2019-2020, όταν εκατομμύρια εκτάρια γης έγιναν στάχτη και χιλιάδες σπίτια χάθηκαν κάτω από αποπνικτικό καπνό.

Για την κατάσβεση, εκατοντάδες πυροσβέστες από όλη τη χώρα έχουν σπεύσει στην πολιτεία, δίνοντας τιτάνια μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες. Ωστόσο, η τραγωδία αγγίζει και την άγρια ζωή, καθώς εκατοντάδες νεογέννητες νυχτερίδες πέθαναν από τις υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τοπική ομάδα περιβαλλοντολόγων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το κλίμα της Αυστραλίας έχει θερμανθεί κατά 1,51°C από το 1910, κάτι που οδηγεί σε όλο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς φυσικού αερίου και άνθρακα, δύο βασικά ορυκτά καύσιμα που συμβάλλουν καθοριστικά στην παγκόσμια υπερθέρμανση.

Πηγή: AFP

