Αυστραλία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην Νέα Νότια Ουαλία λόγω της κακοκαιρίας

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην Νέα Νότια Ουαλία έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς καταιγίδες – με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και τις σφοδρές βροχοπτώσεις – πλήττουν αυτήν την πολιτεία της νοτιοανατολικής Αυστραλίας.

Περίπου 28.000 κάτοικοι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο Σίδνεϊ, την πολυπληθέστερη μεγαλούπολη της Αυστραλίας, και άλλοι 15.000 στην ευρύτερη περιοχή του Νιουκάστλ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ausgrid.

New South Wales is bracing for more rain following a storm that brought nearly 74,000 lightning strikes within 100km of the Sydney CBD. pic.twitter.com/874pnwCvs7

— The Project (@theprojecttv) January 16, 2025