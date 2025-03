Αεροπλάνο της American Airlines τυλίχθηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο του Ντένβερ

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο αεροδρόμιο του Ντένβερ, όταν αεροσκάφος της American Airlines εκδηλώθηκε φωτιά κατά την προσγείωση. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν άμεσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πύλη C38, κατά τη διαδικασία τροχοδρόμησης του αεροσκάφους. Ξαφνικά, οι φλόγες τύλιξαν το αεροπλάνο, ενώ πυκνός μαύρος καπνός γέμισε την περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στο αεροδρόμιο. Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, με το πλήρωμα να εκκενώνει το αεροσκάφος και τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της American Airlines, στο αεροσκάφος επέβαιναν 172 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το συμβάν συνδέεται με πρόβλημα στον κινητήρα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής αιτία της βλάβης.

🚨 REAL BREAKING NEWS 🚨

Eyewitness say the fire started on the ground from a refueling tanker, and spread to the plane.https://t.co/NnnaYfdOiT

— A Conservative Dad (@AConservativeDa) March 14, 2025