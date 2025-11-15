Αέρας Χόλιγουντ στο Βατικανό: O Πάπας συναντήθηκε με διάσημους ηθοποιούς και σκηνοθέτες – Ανάμεσά τους Μπελούτσι, Μπλάνσετ και Κουστουρίτσα

Enikos Newsroom

διεθνή

Βατικανό
@Vatican Media

Ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ έκανε δεκτούς, σήμερα στο Βατικανό, ηθοποιούς και σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο. «Η εποχή μας χρειάζεται ανθρώπους που να μαρτυρούν την ελπίδα, την αλήθεια, την ομορφιά. Με την καλλιτεχνική εργασία σας, μπορείτε να επιτελέσετε το έργο αυτό. Πρέπει να διατηρηθεί η αυθεντικότητα της εικόνας, για να προαχθεί και να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο καλός κινηματογράφος, οι σκηνοθέτες και οι πρωταγωνιστές του, μπορούν να τα καταφέρουν», είπε ο ποντίφικας.

Μεταξύ των άλλων, συμμετείχαν στην σημερινή συνάντηση με τον ποντίφικα στο Βατικανό η Μόνικα Μπελούτσι, ο Εμίρ Κουστουρίτσα, ο Τζουζέπε Τορνατόρε, ο Γκας Βαν Σαντ, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Στεφάνια Σαντρέλι. Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι δώρισε στον Αμερικανό πάπα μια φανέλα από το αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με γραμμένο «Pope Leo 14».

Βατικανό
@Vatican Media

«Οι κινηματογραφικές αίθουσες ζουν μια ανησυχητική διάβρωση, η οποία αφαιρεί αίθουσες σινεμά σε πόλεις και γειτονιές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι η τέχνη του κινηματογράφου και η εμπειρία της, διατρέχουν κίνδυνο. Καλώ τους αρμόδιους θεσμούς να μην αποδεχθούν παθητικά την κατάσταση και να δείξουν διάθεση συνεργασίας ώστε να μπορέσει να στηριχθεί η κοινωνική και πολιτιστική αυτή αξία», τόνισε ο πάπας Πρέβοστ.

Μπελούτσι
EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Πριν από λίγες ημέρες, ο ποντίφικας αποκάλυψε ότι τα αγαπημένα του κινηματογραφικά έργα είναι το «Μία υπέροχη Ζωή», του Φρανκ Κάπρα, «Η Μελωδία της Ευτυχίας» του Ρόμπερτ Γουάιζ, «Συνηθισμένοι Άνθρωποι» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και «Η Ζωή είναι Ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να καταλάβετε ότι μιλάτε με έναν ναρκισσιστή – Τα 9 σημάδια

Σάκχαρο: 4 καθημερινές τροφές που το αυξάνουν σαν να έχετε φάει ένα γλυκό

Τράπεζες: Νέα εποχή για τον κλάδο

Πόθεν Έσχες: Γιατί δεν λήγει σήμερα η προθεσμία – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 20 δευτερόλεπτα;

Πώς να ενεργοποιήσετε το super god mode στα Windows και να έχετε πλήρη έλεγχο
περισσότερα
17:09 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Νέα επίθεση στον Δήμαρχο Λονδίνου – «Η πόλη έχει γίνει τόσο επικίνδυνη που άνθρωποι μαχαιρώνονται στα οπίσθια»

Νέα σφοδρή επίθεση στον Δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.  Σε συνέ...
16:25 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Πολιτικός σκόνταψε στη σκάλα και «γκρέμισε» βιτρό ανεκτίμητης αξίας – Viral βίντεο

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με έναν πολιτικό από τη Σαρδηνία, ο οποίος σκοντάφτει...
14:20 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Σουηδία: Τι «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από το δυστύχημα με το λεωφορείο – Το επικρατέστερο σενάριο

Η σουηδική αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι προκρίνει το σενάριο του δυστυχήματος την επομένη του θ...
12:35 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Στη δημοσιότητα τα ντοκουμέντα για την Αμέλια Έρχαρτ – Τι αποκαλύπτουν τα μυστικά αρχεία 88 χρόνια μετά την εξαφάνιση της διάσημης αεροπόρου

Τα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ (National Archives and Records Administration) δημοσίευσαν χθες Παρασ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα