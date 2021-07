Οι φωτιές στην Τουρκία μαίνονται. Όπως αναφέρει η YeniSafak, τέσσερις πυροσβέστες περικυκλώθηκαν από τις φλόγες στην περιοχή Manavgat της Αττάλειας, με αποτέλεσμα δύο να χάσουν τη ζωή τους και οι άλλοι δύο να τραυματιστούν. Ο οδηγός του οχήματος, Niyazi Iskarça και ο πυροσβέστης Ali Hüseyin Karakaya, μεταφέρθηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο Manavgat με ασθενοφόρο. Κατά τη διάρκεια νυχτερινής έρευνας στην περιοχή, εντοπίστηκαν και οι σοροί των Erdal Tokla και Yaşar Cinbaş.

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους τουρίστες που διέμεναν στα ξενοδοχεία της περιοχής.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι οι περιοχές που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές στην Αττάλεια, τη Μούγλα, τη Μερσίνα, τα Άδανα και την Οσμανιέ έχουν ανακηρυχθεί ως κατεστραμμένες περιοχές.

"Ανακηρύξαμε τις περιοχές μας που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές ως" Περιοχές καταστροφών που επηρεάζουν τη γενική ζωή". Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επουλώσουμε τις πληγές του έθνους μας, να αντισταθμίσουμε τις απώλειές του και να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες του ακόμη καλύτερα από πριν" σημείωσε.

🇹🇷🔥 Wild Fire in South Turkey, seen here engulfing the coastal town of Marmaris.

~ Arson suspected. pic.twitter.com/Uo1qeY4lyM