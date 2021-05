Τζεφ Μπέζος: Νέο βιβλίο αποκαλύπτει το παρασκήνιο με τον εκβιασμό του και την αποκάλυψη της απιστίας

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται πίσω από την αποκάλυψη της απιστίας του με τη Λόρεν Σάντσεζ υποστηρίζει ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος φέρεται να απόλαυσε το γεγονός ότι έτσι αποπροσανατολίστηκε η κοινή γνώμη από την πιο δυσάρεστη και περίπλοκη αλήθεια, σύμφωνα με μία νέα βιογραφία.

Στο βιβλίο του "Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire" ο συγγραφέας Μπραντ Στόουν λέει ότι δεν υπάρχουν "πειστικά αποδεικτικά στοιχεία" για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς του δισεκατομμυριούχου και του συμβούλου ασφαλείας ότι η Σαουδική Αραβία ήταν ο πληροφοριοδότης του National Enquirer. Στο βιβλίο των περίπου 500 σελίδων ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η περιβόητη φωτογραφία του μορίου του Μπέζος, την οποία φέρεται να είχε στείλει στην ερωμένη του, ήταν πλαστή και στην πραγματικότητα την είχε πάρει ο αδελφός της Σάντσεζ, Μάικλ Σάντσεζ, από ιστότοπο για ομοφυλόφιλους συνοδούς.

Ο ίδιος ο Σάντσεζ είχε πει αργότερα στους ερευνητές του FBI από τη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης ότι ποτέ δεν είχε μία τέτοια φωτογραφία του Μπέζος στην κατοχή του" έγραψε ο Στόουν στο βιβλίο του. Σε κεφάλαιο όπου περιγράφεται λεπτομερώς πώς ο Μπέζος τίναξε στον αέρα τον 25ετή γάμο του με τη Μακένζι Σκοτ, η οποία στο μεταξύ έχει ξαναπαντρευτεί, ο Στόουν σημειώνει πως ο δισεκατομμυριούχος πολύ τεχνηέντως υπονόησε σε κείμενο που αναρτήθηκε στο Medium.com τον Φεβρουάριο του 2019, ότι οι Σαουδάραβες βρίσκονται πίσω από το αποκλειστικό του Enquirer.