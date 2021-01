Ένα σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ "σπάνε" τον αστυνομικό κλοιό έξω από το Καπιτώλιο και εισβάλλουν στο εσωτερικό. Όπως θα δείτε στα πλάνα οι διαδηλωτές προσπέρασαν εύκολα την αστυνομία έξω από το κτίριο του Καπιτωλίου, σπρώχοντας τους ομολογουμένως λίγους αστυνομικούς, που προσπαθούσαν να κρατήσουν την περίμετρο ασφαλείας.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο TikTok, και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στο Twitter, γυρίστηκε πίσω από τα αδύναμα, όπως φάνηκε, οδοφράγματα, τα οποία αποδείχθηκαν ανίκανα να συγκρατήσουν το πλήθος.

Οι διαδηλωτές σπρώχνουν τα εμπόδια και η περιορισμένη παρουσία της αστυνομίας ήταν απλά το "κερασάκι στην τούρτα". Πολλοί στο εξαγρωμένο πλήθος κυματίζουν αμερικανικές και υπέρ του Τραμπ σημαίες. Αρκετά άτομα ακούγονται να ζητοκραυγάζουν καθώς δεκάδες άνθρωποι ανεβαίνουν τα σκαλιά και ετοιμάζονται να σπάσουν τα τζάμια ώστε να μπουν στο κτίριο.

This video of the siege of the Capitol on TikTok is crazy and different than I had seen pic.twitter.com/JXwvKVLjxB