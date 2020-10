Στιβ Τζομπς: 6+1 στιγμές από τη ζωή του ιδρυτή της Apple – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

του Σήφη Γαρυφαλλάκη

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Στιβ Τζομπς. Στις 5 Οκτωβρίου 2011, ο ιδρυτής της Apple και πιθανότατα ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή σε ολόκληρο τον κόσμο, άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Ο Τζομπς υπήρξε μια από τις πιο γνωστές προσωπικότητες στον χώρο της τεχνολογίας. Είχε χαρακτηριστεί ως οραματιστής στον χώρο των υπολογιστών, ενώ συνέβαλε με τις ιδέες του στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία.

Μεταξύ άλλων ο ιδρυτής της Apple εμπνεύστηκε και δημιούργησε «επαναστατικά» προϊόντα όπως το iPod, το iPhone και το iPad. Προϊόντα τα οποία σήμερα είναι η προέκταση του χεριού εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Δεν είναι λίγοι μάλιστα εκείνοι που θεωρούν τα συγκεκριμένα προϊόντα αντικείμενα τέχνης, ενώ ορισμένοι τα βλέπουν σαν σύμβολα status.

Αυτές είναι οι 6+1 αξέχαστες στιγμές από τη ζωή του Στιβ Τζομπς

Η ίδρυση της Apple

Το 1976, ο Στιβ Τζομπς, έχοντας παρατήσει τις σπουδές από το Κολέγιο στο Ριντ του Πόρτλαντ, ιδρύει μαζί με τον Στήβεν Βόζνιακ την Apple στο γκαράζ του σπιτιού του στην πόλη, Λος Άλτος της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ. Ο πρώτο υπολογιστής της εταιρίας, Apple I, ήταν δημιούργημα του Βόζνιακ, και έγινε ευρέως αποδεκτός ως ο πρώτος ολοκληρωμένος προσωπικός υπολογιστής στον κόσμο.

Η «φυγή» από την Apple και η θριαμβευτική επιστροφή

To 1985, o Τζομπς έπειτα από διαμάχη με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τζον Σκάλι απομονώθηκε και λίγο αργότερα αποχώρησε. Το 1986, ιδρύει την εταιρεία NeXT, μια εταιρεία που αρχικά επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ακριβών υπολογιστών/σταθμών εργασίας. Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, αναπτύσσει το λειτουργικό NeXTSTEP, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για το λειτουργικό σύστημα MAC OS X. Το 1996, η Apple προχωράει στην εξαγορά της NeXT, φέρνοντας τον Τζομπς πίσω στην Apple αρχικά ως interim CEO και αργότερα ως τον CEO και πρόεδρο του ΔΣ.

Το iPod – 1.000 τραγούδια στην τσέπη σου

Το 2001, o Τζομπς παρουσιάζει το πρώτο iPod. Μπορεί σήμερα να μας φαίνεται παράξενο, αλλά πριν από περίπου 20 χρόνια για να ακούσει κανείς μουσική εν κινήσει έπρεπε να έχει walkman ή discman και να αλλάζει κασέτες και CD που είχαν συγκεκριμένο αριθμό τραγουδιών. Το iPod, όπως είπε ο Τζομπς χωρούσε περίπου 1.000 τραγούδια και χωρούσε στην τσέπη.

iPhone: Όταν ο Στιβ Τζομπς έφερε την «επανάσταση» στην επικοινωνία

Στις 9 Ιανουαρίου του 2007, ο Στιβ Τζομπς παρουσιάζει στο συνέδριο MacWorld, στο Moscone Center του Σαν Φρανσίσκο, την συσκευή που άλλαξε τα πάνταστις επικοινωνίες: το iPhone.

Η πρώτη διαφήμιση για το iPhone

Η παρουσίαση του iPad

Στις 27 Ιανουαρίου του 2010, ο Τζομπς παρουσιάζει το πρωτοποριακό iPad, προκαλώντας αντιδράσεις που ήταν πρωτόγνωρες ακόμη και για τα δεδομένα της Apple. «Την τελευταία φορά που μια πλάκα προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση ήταν όταν αναγράφονταν πάνω της οι 10 εντολές», είχε γράψει εκείνες τις μέρες η Wall Street Journal.